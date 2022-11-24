Менеджер по корпоративным продажам

Мы в Selectel 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону. В связи с развитием бизнеса и расширением отдела продаж мы ищем коллегу в команду отдела исходящих продаж.