Cпециалист по закупке оборудования

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Закупка оборудования для эксплуатации Дата-Центра (СКС, АКБ, вентиляторы и т.д.)
- Закупка компонентов серверов, десктопных систем, сетевого оборудования и элементов для энергетических систем
- Поиск и анализ новых/альтернативных поставщиков (дистрибьюторов)
- Ведение переговоров, закупочных процедур, их учёт и анализ
- Контроль статуса поставок
- Работа с поставщиками по гарантийным вопросам
- Ведение документооборота по закупочной деятельности
Наши ожидания:
- Знание компонентов серверов, десктопных систем и сетевого оборудования
- Опыт взаимодействие с поставщиками, умение вести переговоры
- Опыт ведение закупочных процедур, их учёт и анализ
- Навыки контроля статуса поставок
- Опыт ведения документооборота с поставщиками
- Понимание принципов работы с JIRA, 1С, Confluence и продуктами Google Workspace
- Навыки деловой переписки, в том числе и на английском языке
- Умение работать с поставщиками по гарантийным вопросам
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса