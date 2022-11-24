Финансы и юриспруденция

Cпециалист по закупке оборудования

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Закупка оборудования для эксплуатации Дата-Центра (СКС, АКБ, вентиляторы и т.д.)
  • Закупка компонентов серверов, десктопных систем, сетевого оборудования и элементов для энергетических систем
  • Поиск и анализ новых/альтернативных поставщиков (дистрибьюторов)
  • Ведение переговоров, закупочных процедур, их учёт и анализ
  • Контроль статуса поставок
  • Работа с поставщиками по гарантийным вопросам
  • Ведение документооборота по закупочной деятельности

Наши ожидания:

  • Знание компонентов серверов, десктопных систем и сетевого оборудования
  • Опыт взаимодействие с поставщиками, умение вести переговоры
  • Опыт ведение закупочных процедур, их учёт и анализ
  • Навыки контроля статуса поставок
  • Опыт ведения документооборота с поставщиками
  • Понимание принципов работы с JIRA, 1С, Confluence и продуктами Google Workspace
  • Навыки деловой переписки, в том числе и на английском языке
  • Умение работать с поставщиками по гарантийным вопросам

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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