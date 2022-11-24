Старший сетевой инженер

Команда Отдела сетевых технологий занимаемся созданием и развитием сетевых архитектур в продуктах компании.
Цель работы команды - отказоустойчивость и производительность в сетевой инфраструктуре.
Команда работает практически со всем известным сетевым оборудованием и применяем весь стек технологий, который можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах.
Отдел принимает активное участие в проведении сложных плановых работах и нестандартных аварийных. Тесный контакт с другими подразделениями компании позволяет активно обмениваться знаниями, наращивать опыт и проводить совместную работу.
Работаем по Agile с двухнедельными спринтами. Порядок и чёткий план для нас не пустой звук, мы умеем планировать, определять наиболее приоритетные направления и добиваться поставленных целей.
Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии Selectel.
На этой позиции вам предстоит:
- Внесение и реализация предложений по возможностям улучшения архитектур в сетевой инфраструктуре, а также организация и сопровождение всего необходимого процесса для подобных внедрений
- Проведение работ на сетевой инфраструктуре, влияние которых может быть оценено как потенциально опасное или критически значимое
- Участие в развитии программных продуктов, имеющих в своем составе функционал сетевых сервисов или влияющих на представление их клиентам
- Внесение и реализация предложений в части организации и проведении мероприятий по обеспечению отказоустойчивости сети
- Участие в ликвидации аварий, аналитика их причин и предложение решений по предотвращению их возникновения в будущем
- Настройка и траблшутинг сетевых услуг/сервисов с другими подразделениями, сторонними партнерами и операторами связи
- Взаимодействие с TAC вендоров. Ведение деятельности по тестированию функционала сетевого оборудования
- Участие в проектах по модернизации сетевой инфраструктуры
- Работа по запросам клиентов (внешних и внутренних)
- Разработка и внедрение решений повышающих безопасность в сети
- Ведение БД RIPE для объектов компании
- Консультирование сетевого департамента и всех подразделений по вопросам надлежащего функционирования, поддержки и модернизации всей сетевой инфраструктуры
- Ведение любой деятельности, совместно со всеми отделами Сетевого департамента, по обеспечению стабильной и бесперебойной работы всего сетевого оборудования (траблшутинг, обновление ПО, работа с конфигурациями, тестирование, настройка, замена, проведение плановых и аварийных работ и т.п.)
- Разработка, ведение и своевременная актуализация технической документации и регламентов компании, в области ответственности отдела сетевых технологий
Наши ожидания:
- Знание специфики различных вендоров и сетевого оборудования представленного на рынке (РФ и мире)
- Опыт в проведении плановых и аварийных работ
- Знание технологий и протоколов, используемых на канальном и сетевом уровнях в сетях связи
- Наличие знаний, эквивалентных CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
- Опыт в области настройки и поддержки сетевых сервисов, реализованных на базе технологий MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN, протоколов OSPF, BGP, IS-IS, VRRP и пр.
Будет плюсом:
- Высшее профильное образование
- Опыт работы от 3 лет на должности сетевого инженера
- Опыт работы с БД RIPE от 1-го года
- Опыт скриптового программирования начального уровня
- Сертификаты сетевых вендоров
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), возможен гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса