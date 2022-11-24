Сети

Старший сетевой инженер

Команда Отдела сетевых технологий занимаемся созданием и развитием сетевых архитектур в продуктах компании.

Цель работы команды - отказоустойчивость и производительность в сетевой инфраструктуре.

Команда работает практически со всем известным сетевым оборудованием и применяем весь стек технологий, который можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах. 

Отдел принимает активное участие в проведении сложных плановых работах и нестандартных аварийных. Тесный контакт с другими подразделениями компании позволяет активно обмениваться знаниями, наращивать опыт и проводить совместную работу. 

Работаем по Agile с двухнедельными спринтами. Порядок и чёткий план для нас не пустой звук, мы умеем планировать, определять наиболее приоритетные направления и добиваться поставленных целей.

Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда Отдела сетевых технологий занимаемся созданием и развитием сетевых архитектур в продуктах компании.

Цель работы команды - отказоустойчивость и производительность в сетевой инфраструктуре.

Команда работает практически со всем известным сетевым оборудованием и применяем весь стек технологий, который можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах. 

Отдел принимает активное участие в проведении сложных плановых работах и нестандартных аварийных. Тесный контакт с другими подразделениями компании позволяет активно обмениваться знаниями, наращивать опыт и проводить совместную работу. 

Работаем по Agile с двухнедельными спринтами. Порядок и чёткий план для нас не пустой звук, мы умеем планировать, определять наиболее приоритетные направления и добиваться поставленных целей.

Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Внесение и реализация предложений по возможностям улучшения архитектур в сетевой инфраструктуре, а также организация и сопровождение всего необходимого процесса для подобных внедрений
  • Проведение работ на сетевой инфраструктуре, влияние которых может быть оценено как потенциально опасное или критически значимое
  • Участие в развитии программных продуктов, имеющих в своем составе функционал сетевых сервисов или влияющих на представление их клиентам
  • Внесение и реализация предложений в части организации и проведении мероприятий по обеспечению отказоустойчивости сети
  • Участие в ликвидации аварий, аналитика их причин и предложение решений по предотвращению их возникновения в будущем
  • Настройка и траблшутинг сетевых услуг/сервисов с другими подразделениями, сторонними партнерами и операторами связи
  • Взаимодействие с TAC вендоров. Ведение деятельности по тестированию функционала сетевого оборудования
  • Участие в проектах по модернизации сетевой инфраструктуры
  • Работа по запросам клиентов (внешних и внутренних)
  • Разработка и внедрение решений повышающих безопасность в сети
  • Ведение БД RIPE для объектов компании
  • Консультирование сетевого департамента и всех подразделений по вопросам надлежащего функционирования, поддержки и модернизации всей сетевой инфраструктуры
  • Ведение любой деятельности, совместно со всеми отделами Сетевого департамента, по обеспечению стабильной и бесперебойной работы всего сетевого оборудования (траблшутинг, обновление ПО, работа с конфигурациями, тестирование, настройка, замена, проведение плановых и аварийных работ и т.п.)
  • Разработка, ведение и своевременная актуализация технической документации и регламентов компании, в области ответственности отдела сетевых технологий

Наши ожидания:

  • Знание специфики различных вендоров и сетевого оборудования представленного на рынке (РФ и мире)
  • Опыт в проведении плановых и аварийных работ
  • Знание технологий и протоколов, используемых на канальном и сетевом уровнях в сетях связи
  • Наличие знаний, эквивалентных CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
  • Опыт в области настройки и поддержки сетевых сервисов, реализованных на базе технологий MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN, протоколов OSPF, BGP, IS-IS, VRRP и пр.

Будет плюсом:

  • Высшее профильное образование
  • Опыт работы от 3 лет на должности сетевого инженера
  • Опыт работы с БД RIPE от 1-го года
  • Опыт скриптового программирования начального уровня
  • Сертификаты сетевых вендоров

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), возможен гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.