Старший сетевой инженер

Команда Отдела сетевых технологий занимаемся созданием и развитием сетевых архитектур в продуктах компании.

Цель работы команды - отказоустойчивость и производительность в сетевой инфраструктуре.

Команда работает практически со всем известным сетевым оборудованием и применяем весь стек технологий, который можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах.

Отдел принимает активное участие в проведении сложных плановых работах и нестандартных аварийных. Тесный контакт с другими подразделениями компании позволяет активно обмениваться знаниями, наращивать опыт и проводить совместную работу.

Работаем по Agile с двухнедельными спринтами. Порядок и чёткий план для нас не пустой звук, мы умеем планировать, определять наиболее приоритетные направления и добиваться поставленных целей.

Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии Selectel.