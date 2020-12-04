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Системное администрирование

Системный администратор (Сопровождение инфраструктуры облака)

Облачная платформа Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, облачными базами данных, объектным хранилищем.Мы ищем системного администратора в команду сопровождения инфраструктуры облачной платформы. Команда занимается эксплуатацией и развитием bare-metal серверов облачной платформы.

Санкт-Петербург
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Облачная платформа Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, облачными базами данных, объектным хранилищем.Мы ищем системного администратора в команду сопровождения инфраструктуры облачной платформы. Команда занимается эксплуатацией и развитием bare-metal серверов облачной платформы.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Задачи команды

  • Деплой новых bare-metal серверов

  • Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры

  • Локализация и решение проблем в зоне ответственности команды: ядро ОС, драйвера устройств, аппаратная часть серверов (с помощью инженеров дата-центра)

  • Поддержка распределенных кластеров Ceph для хранения данных различных продуктов компании

Какие задачи будут перед вами стоять

  • Деплой новых серверов

  • Проведение изменений в инфраструктуре

  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры

  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью

Взаимодействия

  • С командой сетевого отдела для настройки сетевого оборудования и диагностики проблем

  • С командой инженеров дата-центров для проведения работ, когда это невозможно сделать удалённо

  • Консультировать команды разработки продуктов на базе облачной инфраструктуры

  • С дежурной службой и технической поддержкой по обращениям клиентов

От вас мы ожидаем

  • Хорошее знание Linux систем

  • Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации

  • Интерес к технологиям и желание разбираться, как они работают на низком уровне

  • Умение писать скрипты на Bash/Python

Будет плюсом

  • Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией Puppet или Ansible

  • Опыт работы с Openstack

  • Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)

  • Опыт работы с Ceph

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Возможность работать частично или полностью удаленно

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.