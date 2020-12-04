Системный администратор (Сопровождение инфраструктуры облака)

Облачная платформа Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, облачными базами данных, объектным хранилищем.Мы ищем системного администратора в команду сопровождения инфраструктуры облачной платформы. Команда занимается эксплуатацией и развитием bare-metal серверов облачной платформы.

Задачи команды

Деплой новых bare-metal серверов

Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры

Локализация и решение проблем в зоне ответственности команды: ядро ОС, драйвера устройств, аппаратная часть серверов (с помощью инженеров дата-центра)

Поддержка распределенных кластеров Ceph для хранения данных различных продуктов компании

Какие задачи будут перед вами стоять

Деплой новых серверов

Проведение изменений в инфраструктуре

Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры

Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью

Взаимодействия

С командой сетевого отдела для настройки сетевого оборудования и диагностики проблем

С командой инженеров дата-центров для проведения работ, когда это невозможно сделать удалённо

Консультировать команды разработки продуктов на базе облачной инфраструктуры

С дежурной службой и технической поддержкой по обращениям клиентов

От вас мы ожидаем

Хорошее знание Linux систем

Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации

Интерес к технологиям и желание разбираться, как они работают на низком уровне

Умение писать скрипты на Bash/Python

Будет плюсом

Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией Puppet или Ansible

Опыт работы с Openstack

Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)

Опыт работы с Ceph

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Возможность работать частично или полностью удаленно

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса