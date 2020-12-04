Системный администратор (Сопровождение инфраструктуры облака)

Облачная платформа Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, облачными базами данных, объектным хранилищем.Мы ищем системного администратора в команду сопровождения инфраструктуры облачной платформы. Команда занимается эксплуатацией и развитием bare-metal серверов облачной платформы.
Задачи команды
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Деплой новых bare-metal серверов
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Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры
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Локализация и решение проблем в зоне ответственности команды: ядро ОС, драйвера устройств, аппаратная часть серверов (с помощью инженеров дата-центра)
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Поддержка распределенных кластеров Ceph для хранения данных различных продуктов компании
Какие задачи будут перед вами стоять
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Деплой новых серверов
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Проведение изменений в инфраструктуре
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Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
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Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
Взаимодействия
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С командой сетевого отдела для настройки сетевого оборудования и диагностики проблем
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С командой инженеров дата-центров для проведения работ, когда это невозможно сделать удалённо
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Консультировать команды разработки продуктов на базе облачной инфраструктуры
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С дежурной службой и технической поддержкой по обращениям клиентов
От вас мы ожидаем
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Хорошее знание Linux систем
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Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации
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Интерес к технологиям и желание разбираться, как они работают на низком уровне
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Умение писать скрипты на Bash/Python
Будет плюсом
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Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией Puppet или Ansible
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Опыт работы с Openstack
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Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)
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Опыт работы с Ceph
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Возможность работать частично или полностью удаленно
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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