Младший бухгалтер по работе с поставщиками

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов
- Проверка правильного отражения проводок между счетами учета
- Соблюдение внутренних сроков компании по закрытию отчетных периодов и выполнению сопутствующих контрольных процедур
- Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами
- Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов
- Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества
Участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках
Наши ожидания:
Знание:
- программы 1С
- законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановлений Правительства Российской Федерации и иные нормативных правовых актов, регламентирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений
- федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета и Положения по бухгалтерскому учету
- методических указаний, инструкции и рекомендации по ведению бухгалтерского учета
- плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании и инструкции по его применению, корреспонденции счетов
- порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Рабочий день с 9-30 до 18:30
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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