Финансы и юриспруденция

Младший бухгалтер по работе с поставщиками

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов
  • Проверка правильного отражения проводок между счетами учета
  • Соблюдение внутренних сроков компании по закрытию отчетных периодов и выполнению сопутствующих контрольных процедур
  • Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами
  • Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов
  • Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества

  • Участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках

Наши ожидания:

  • Знание:

    • программы 1С
    • законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации (в ведении которого находится учреждение), постановлений Правительства Российской Федерации и иные нормативных правовых актов, регламентирующих ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений
    • федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета и Положения по бухгалтерскому учету
    • методических указаний, инструкции и рекомендации по ведению бухгалтерского учета
    • плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании и инструкции по его применению, корреспонденции счетов
    • порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Рабочий день с 9-30 до 18:30
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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