Маркетинг и PR

Web Designer (Senior)

Привет, мы отдел маркетинга Selectel!
Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.

Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Что мы делаем

  • Разрабатываем диджитал-материалы, промотирующие продукты и мероприятия Selectel: лендинги, сайты, баннеры, рассылки
  • Оформляем посты в соцсетях и статьи в блогах компании
  • Помогаем спикерам готовить презентации
  • Разрабатываем печатные материалы: листовки, каталоги, сувенирку, стенды
  • Придумываем и разрабатываем мерч для сотрудников и клиентов
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Привет, мы отдел маркетинга Selectel!
Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.

Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Что мы делаем

  • Разрабатываем диджитал-материалы, промотирующие продукты и мероприятия Selectel: лендинги, сайты, баннеры, рассылки
  • Оформляем посты в соцсетях и статьи в блогах компании
  • Помогаем спикерам готовить презентации
  • Разрабатываем печатные материалы: листовки, каталоги, сувенирку, стенды
  • Придумываем и разрабатываем мерч для сотрудников и клиентов
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в проектах в роли ведущего веб-дизайнера
  • Разрабатывать интерактивные прототипы и дизайн-макеты лендингов и сайтов, UI-киты
  • Готовить креативы для таргетированной и медийной рекламы, SMM-постов, email-рассылок
  • Контролировать результат работы фронтенд-разработчика на предмет полного соответствия макетам
  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда с точки зрения диджитал-носителей
  • Помогать коллегам развиваться, контролировать результаты их работы
  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи

Наши ожидания:

  • Вы самостоятельны в работе, умеете уточнить задачу и предложить эффективное решение
  • У вас есть опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda/Webflow/Readymag)
  • В работе вы способны соблюдать и развивать гайдлайны/дизайн-систему
  • Вы знаете и используете в работе принципы эффективного UX/UI
  • У вас есть базовые знания в маркетинге
  • Видите задачи комплексно
  • Аргументируете свои решения
  • Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации

Что нам важно

  • Портфолио с сильными проектами в веб-дизайне, которые можно будет предметно обсудить на интервью
  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Figma — обязательно; Adobe Creative Cloud — будут преимуществом)
  • Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag/Webflow или других конструкторах
  • Развитые скиллы в композиции, типографике, работе с цветом
  • Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
  • Понимание специфики разработки рекламных материалов для B2B сегмента
  • Желание развиваться самому и делиться опытом с другими

Будет плюсом

  • Опыт работы в агентстве или студии
  • Навыки в motion-дизайне
  • Понимание ключевых метрик, умение анализировать статистику делать из нее выводы

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.