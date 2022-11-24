Web Designer (Senior)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Привет, мы отдел маркетинга Selectel!
Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.
Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.
Что мы делаем
- Разрабатываем диджитал-материалы, промотирующие продукты и мероприятия Selectel: лендинги, сайты, баннеры, рассылки
- Оформляем посты в соцсетях и статьи в блогах компании
- Помогаем спикерам готовить презентации
- Разрабатываем печатные материалы: листовки, каталоги, сувенирку, стенды
- Придумываем и разрабатываем мерч для сотрудников и клиентов
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в проектах в роли ведущего веб-дизайнера
- Разрабатывать интерактивные прототипы и дизайн-макеты лендингов и сайтов, UI-киты
- Готовить креативы для таргетированной и медийной рекламы, SMM-постов, email-рассылок
- Контролировать результат работы фронтенд-разработчика на предмет полного соответствия макетам
- Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда с точки зрения диджитал-носителей
- Помогать коллегам развиваться, контролировать результаты их работы
- Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи
Наши ожидания:
- Вы самостоятельны в работе, умеете уточнить задачу и предложить эффективное решение
- У вас есть опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda/Webflow/Readymag)
- В работе вы способны соблюдать и развивать гайдлайны/дизайн-систему
- Вы знаете и используете в работе принципы эффективного UX/UI
- У вас есть базовые знания в маркетинге
- Видите задачи комплексно
- Аргументируете свои решения
- Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации
Что нам важно
- Портфолио с сильными проектами в веб-дизайне, которые можно будет предметно обсудить на интервью
- Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Figma — обязательно; Adobe Creative Cloud — будут преимуществом)
- Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag/Webflow или других конструкторах
- Развитые скиллы в композиции, типографике, работе с цветом
- Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
- Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
- Понимание специфики разработки рекламных материалов для B2B сегмента
- Желание развиваться самому и делиться опытом с другими
Будет плюсом
- Опыт работы в агентстве или студии
- Навыки в motion-дизайне
- Понимание ключевых метрик, умение анализировать статистику делать из нее выводы
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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