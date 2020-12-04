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Информационная безопасность

Инженер по информационной безопасности (Сетевая безопасность)

Санкт-Петербург
Полный день
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Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть

  • Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
  • Опыт работы от 3 лет в качестве инженера
  • Опыт участия в проектах по 152-ФЗ
  • Опыт администрирования средств обеспечения сетевой безопасности (NGFW, IDS, IPS, WAF, etc.)
  • Опыт администрирования СКЗИ (ViPNet, Континент)
  • Опыт работы со сканерами безопасности
  • Знание встроенных механизмов ОС для обеспечения безопасности и выполнения требований стандартов и методических документов в области ИБ
  • Опыт работы с сертифицированными средствами защиты (SNS, vGate, Kaspersky, Соболь, etc.)
  • Практические знания сетевых технологий и технологий виртуализации

Чем вы будете заниматься на этой должности

  • Настраивать и поддерживать средства защиты информации
  • Автоматизировать задачи связанные с эксплуатацией защищенных систем
  • Участвовать в проектировании системы защиты информации
  • Расследовать инциденты информационной безопасности в поддерживаемых системах
  • Участвовать в разработке новых сервисов информационной безопасности, используемых клиентами компании Selectel

Вашим преимуществом будет:

  • Умение сопоставить реализуемые средствами защиты технические меры требованиям стандартов и методических документов в области ИБ
  • Участие в проектах по GDPR, PCI DSS, ISO 27001, SOC2, NIST, etc.
  • Умение автоматизировать свою работу
  • Понимание устройства сети в Kubernetes
  • Наличие сертификатов Fortinet (NSE 4+), Cisco (CCNP), ViPNet

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.