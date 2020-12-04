Инженер по информационной безопасности (Сетевая безопасность)

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть

Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»

Опыт работы от 3 лет в качестве инженера

Опыт участия в проектах по 152-ФЗ

Опыт администрирования средств обеспечения сетевой безопасности (NGFW, IDS, IPS, WAF, etc.)

Опыт администрирования СКЗИ (ViPNet, Континент)

Опыт работы со сканерами безопасности

Знание встроенных механизмов ОС для обеспечения безопасности и выполнения требований стандартов и методических документов в области ИБ

Опыт работы с сертифицированными средствами защиты (SNS, vGate, Kaspersky, Соболь, etc.)

Практические знания сетевых технологий и технологий виртуализации

Чем вы будете заниматься на этой должности

Настраивать и поддерживать средства защиты информации

Автоматизировать задачи связанные с эксплуатацией защищенных систем

Участвовать в проектировании системы защиты информации

Расследовать инциденты информационной безопасности в поддерживаемых системах

Участвовать в разработке новых сервисов информационной безопасности, используемых клиентами компании Selectel

Вашим преимуществом будет:

Умение сопоставить реализуемые средствами защиты технические меры требованиям стандартов и методических документов в области ИБ

Участие в проектах по GDPR, PCI DSS, ISO 27001, SOC2, NIST, etc.

Умение автоматизировать свою работу

Понимание устройства сети в Kubernetes

Наличие сертификатов Fortinet (NSE 4+), Cisco (CCNP), ViPNet

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса