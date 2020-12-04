Инженер по информационной безопасности (Сетевая безопасность)

Мы с радостью рассмотрим ваше резюме, если у вас есть
- Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
- Опыт работы от 3 лет в качестве инженера
- Опыт участия в проектах по 152-ФЗ
- Опыт администрирования средств обеспечения сетевой безопасности (NGFW, IDS, IPS, WAF, etc.)
- Опыт администрирования СКЗИ (ViPNet, Континент)
- Опыт работы со сканерами безопасности
- Знание встроенных механизмов ОС для обеспечения безопасности и выполнения требований стандартов и методических документов в области ИБ
- Опыт работы с сертифицированными средствами защиты (SNS, vGate, Kaspersky, Соболь, etc.)
- Практические знания сетевых технологий и технологий виртуализации
Чем вы будете заниматься на этой должности
- Настраивать и поддерживать средства защиты информации
- Автоматизировать задачи связанные с эксплуатацией защищенных систем
- Участвовать в проектировании системы защиты информации
- Расследовать инциденты информационной безопасности в поддерживаемых системах
- Участвовать в разработке новых сервисов информационной безопасности, используемых клиентами компании Selectel
Вашим преимуществом будет:
- Умение сопоставить реализуемые средствами защиты технические меры требованиям стандартов и методических документов в области ИБ
- Участие в проектах по GDPR, PCI DSS, ISO 27001, SOC2, NIST, etc.
- Умение автоматизировать свою работу
- Понимание устройства сети в Kubernetes
- Наличие сертификатов Fortinet (NSE 4+), Cisco (CCNP), ViPNet
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса