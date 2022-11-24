Frontend-разработчик (Vue.js) в команду Сайта

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Мы ищем фронтенд-разработчика в команду Разработки сайта с опытом работы над большими веб-приложениями и сайтами, написанными на Vue.js.
Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.
Наш стэк: JavaScript, TypeScript, Vue.js, Nuxt, Pinia
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать на Vue.js и поддерживать интернет-проекты компании: сайт, документацию, академию
- Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, продуктовыми редакторами и QA-инженерами
- Принимать участие в разработке библиотеки компонентов
- Писать код, соответствующий стайлгайдам, принятым в команде и компании
Наши ожидания:
- Коммерческий опыт разработки на Vue.js 2/3 (Composition API)
- Уверенные знания HTML5
- Уверенные знания CSS (БЭМ, PostCSS, SCSS, grid/flex layout, адаптивная верстка)
- Доступность и валидность — это про ваш код
- Опыт работы с JavaScript (ES6)
- Уверенные знания TypeScript
- Опыт работы с Nuxt 2/3 (SSR)
- Опыт работы с Pinia
- Опыт работы с макетами в Figma
Будет плюсом:
- Написание кода, учитывая Vue.js performance checklist
- Базовые знания React.js
- Базовые знания Node.js
- Опыт разработки и поддержки тем для WordPress
- Опыт настройки сборщиков проектов (Webpack/Vite)
- Знания основ безопасности веб-приложений
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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