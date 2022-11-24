Frontend-разработка

Frontend-разработчик (Vue.js) в команду Сайта

Мы ищем фронтенд-разработчика в команду Разработки сайта с опытом работы над большими веб-приложениями и сайтами, написанными на Vue.js.

Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.

Наш стэк: JavaScript, TypeScript, Vue.js, Nuxt, Pinia

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем фронтенд-разработчика в команду Разработки сайта с опытом работы над большими веб-приложениями и сайтами, написанными на Vue.js.

Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.

Наш стэк: JavaScript, TypeScript, Vue.js, Nuxt, Pinia

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать на Vue.js и поддерживать интернет-проекты компании: сайт, документацию, академию
  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, продуктовыми редакторами и QA-инженерами
  • Принимать участие в разработке библиотеки компонентов
  • Писать код, соответствующий стайлгайдам, принятым в команде и компании

Наши ожидания:

  • Коммерческий опыт разработки на Vue.js 2/3 (Composition API)
  • Уверенные знания HTML5
  • Уверенные знания CSS (БЭМ, PostCSS, SCSS, grid/flex layout, адаптивная верстка)
  • Доступность и валидность — это про ваш код
  • Опыт работы с JavaScript (ES6)
  • Уверенные знания TypeScript
  • Опыт работы с Nuxt 2/3 (SSR)
  • Опыт работы с Pinia
  • Опыт работы с макетами в Figma

Будет плюсом:

  • Написание кода, учитывая Vue.js performance checklist
  • Базовые знания React.js
  • Базовые знания Node.js
  • Опыт разработки и поддержки тем для WordPress
  • Опыт настройки сборщиков проектов (Webpack/Vite)
  • Знания основ безопасности веб-приложений

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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