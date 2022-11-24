Frontend-разработчик (Vue.js) в команду Сайта

Мы ищем фронтенд-разработчика в команду Разработки сайта с опытом работы над большими веб-приложениями и сайтами, написанными на Vue.js.

Для нас идеальный кандидат умеет не только писать качественный, понятный и оптимизированный JavaScript-код, но и имеет опыт верстки сложных проектов, а также сможет реализовать микроанимации для элементов интерфейса. А еще он не боится задавать вопросы и самостоятельно находить недостающие данные для задач и общаться с внутренними заказчиками.

Наш стэк: JavaScript, TypeScript, Vue.js, Nuxt, Pinia