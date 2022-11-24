Frontend-разработчик (Angular) в команду разработки Облачного хранилища

Мы в поисках Frontend-разработчика в команду разработки Облачного хранилища!
Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
Мы ищем опытного разработчика, который пишет на Angular, обладает гибким умом, отличным чувством юмора, высоким уровнем ответственности и самоорганизации, того, кто "болеет" разработкой веб-приложений, заботится о чистоте и документировании кода и всегда находится в тренде новых технологий.
Основной стек - Angular 15
Команда - Продакт Менеджер, Тим Лид, 4 Go-разработчика, 1 QA, 3 системных администратора
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в развитии высоконагруженного сервиса
- Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
- Поддерживать и развивать публичную и служебную панель управления
- Принимать участие в разработке собственной библиотеки компонентов
- Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
- Писать код на Angular, соответствующий стандартам, принятым в команде
Наши ожидания:
- Уверенные знания JavaScript (ES6)
- Уверенные знания AngularJS/Angular или React
- Понимание принципов RESTful API
- Знание CSS3 и HTML5
Опыт работы с Git
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса