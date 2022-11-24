Frontend-разработчик (Angular) в команду разработки Облачного хранилища

Мы в поисках Frontend-разработчика в команду разработки Облачного хранилища!

Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем опытного разработчика, который пишет на Angular, обладает гибким умом, отличным чувством юмора, высоким уровнем ответственности и самоорганизации, того, кто "болеет" разработкой веб-приложений, заботится о чистоте и документировании кода и всегда находится в тренде новых технологий.

Основной стек - Angular 15

Команда - Продакт Менеджер, Тим Лид, 4 Go-разработчика, 1 QA, 3 системных администратора