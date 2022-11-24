Frontend-разработка

Frontend-разработчик (Angular) в команду разработки Облачного хранилища

Мы в поисках Frontend-разработчика в команду разработки Облачного хранилища!

Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем опытного разработчика, который пишет на Angular, обладает гибким умом, отличным чувством юмора, высоким уровнем ответственности и самоорганизации, того, кто "болеет" разработкой веб-приложений, заботится о чистоте и документировании кода и всегда находится в тренде новых технологий.

Основной стек - Angular 15

Команда - Продакт Менеджер, Тим Лид, 4 Go-разработчика, 1 QA, 3 системных администратора

Удаленная работа
Гибкий
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Мы в поисках Frontend-разработчика в команду разработки Облачного хранилища!

Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем опытного разработчика, который пишет на Angular, обладает гибким умом, отличным чувством юмора, высоким уровнем ответственности и самоорганизации, того, кто "болеет" разработкой веб-приложений, заботится о чистоте и документировании кода и всегда находится в тренде новых технологий.

Основной стек - Angular 15

Команда - Продакт Менеджер, Тим Лид, 4 Go-разработчика, 1 QA, 3 системных администратора

Удаленная работа
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в развитии высоконагруженного сервиса
  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
  • Поддерживать и развивать публичную и служебную панель управления
  • Принимать участие в разработке собственной библиотеки компонентов
  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
  • Писать код на Angular, соответствующий стандартам, принятым в команде

Наши ожидания:

  • Уверенные знания JavaScript (ES6)
  • Уверенные знания AngularJS/Angular или React
  • Понимание принципов RESTful API
  • Знание CSS3 и HTML5

  • Опыт работы с Git

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.