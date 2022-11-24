Эксплуатация дата-центра

Младший дизайнер интерьера

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Создание и реализация дизайн-проектов офисов
  • Обмерные работы и составление обмерных чертежей
  • Создание 3D- визуализаций
  • Разработка рабочей документации к дизайн-проекту
  • Подбор материалов, мебели, оборудования
  • Разработка элементов графического дизайна
  • Контроль исполнения работ подрядными организациями совместно с руководителем отдела дизайна
  • Согласование проектных решений с руководителем отдела дизайна и со смежными отделами
  • Составление технических заданий и сбор коммерческих предложений на закупку декоративных элементов и изделий

Наши ожидания:

  • Опыт проектирования интерьеров офисов
  • Умение работать в AutoCAD, 3ds Max (+Corona или Vray), Photoshop
  • Владение Adobe Illustrator или Corel Draw и опыт разработки элементов графического дизайна
  • Знание современных технологий строительства, строительных, отделочных материалов и других трендов
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей
  • Понимание композиции и чувство цвета
  • Креативность
  • Понимание тенденций в области дизайна интерьера
  • Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат
  • Наличие портфолио с выполненными визуализациями и чертежами
  • Опыт ведения авторского надзора будет преимуществом

Будет плюсом

  • Опыт работы с Revit

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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