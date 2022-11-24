Младший дизайнер интерьера

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Создание и реализация дизайн-проектов офисов
- Обмерные работы и составление обмерных чертежей
- Создание 3D- визуализаций
- Разработка рабочей документации к дизайн-проекту
- Подбор материалов, мебели, оборудования
- Разработка элементов графического дизайна
- Контроль исполнения работ подрядными организациями совместно с руководителем отдела дизайна
- Согласование проектных решений с руководителем отдела дизайна и со смежными отделами
- Составление технических заданий и сбор коммерческих предложений на закупку декоративных элементов и изделий
Наши ожидания:
- Опыт проектирования интерьеров офисов
- Умение работать в AutoCAD, 3ds Max (+Corona или Vray), Photoshop
- Владение Adobe Illustrator или Corel Draw и опыт разработки элементов графического дизайна
- Знание современных технологий строительства, строительных, отделочных материалов и других трендов
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей
- Понимание композиции и чувство цвета
- Креативность
- Понимание тенденций в области дизайна интерьера
- Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат
- Наличие портфолио с выполненными визуализациями и чертежами
- Опыт ведения авторского надзора будет преимуществом
Будет плюсом
- Опыт работы с Revit
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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