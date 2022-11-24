Системное администрирование

DevOps-инженер

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
  • Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
  • Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD) Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
  • Настройка систем мониторинга и агрегации логов, разработка dashboard
  • Изучение современных подходов и технических решений
  • Шеринг полученных знаний и ведение документации по проектам
  • Работа в команде

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной позиции приветствуется
  • Уверенное знание ОС Linux
  • Уверенное знание Docker и механик процесса сборки образов
  • Понимание основных принципов конвейера CI/CD
  • Опыт работы с системой управления конфигурациями Ansible и понимание для чего она нужна
  • Любовь к автоматизации рутинных задач (Bash, Python и др) и следование best practice
  • Уверенное знание работы сетевого стека TCP/IP, умение выявлять неисправности
  • Опыт работы с системой контроля версий GIT
  • Желание развиваться и обрастать новыми скилами вместе с командой!

Будет плюсом:

  • Понимание принципов работы систем оркестрации (k8s, docker-compose)
  • Опыт работы с реляционными СУБД (PostgreSQL, MySQL)
  • Знание инструментов описания инфраструктуры как код - IaaC (Terraform)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Системное администрирование

DevOps/Developer Advocate в команду Vscale

Санкт-Петербург

Системное администрирование

Системный администратор

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.