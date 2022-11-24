HR People Partner

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем эксперта, который поможет сделать работу сотрудников департамента разработки и департамента маркетинга эффективнее и комфортнее, управляя выделенными ему HR-процессами (адаптацией, обучением, мотивацией, вовлеченностью и др.)
Вы будете работать с HR бизнес-партнером и станете для сотрудников департаментов “единым окном” со стороны HR.
Что вы получите, работая с нами:
- возможность влиять на HR-процессы, реализовывать проекты
- отсутствие рутины, постоянный поиск решений нетривиальных задач и индивидуальный подход с каждым сотрудником/отделом
- работа с командой профессионалов, разрабатывающей и продвигающей крутые облачные продукты
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
Помогать сотрудникам на всех этапах их жизненного цикла работы в компании.
А именно:
- Участвовать в адаптации новых сотрудников и разрабатывать углубленные программы адаптации
- Сопровождать сотрудников департамента по всем HR-вопросам. Общаться с HR-командами (L&D, HR-бренд, рекрутинг, КДП) для помощи в решении вопросов сотрудников
- Решать индивидуальные вопросы: помощь в составлении PDP, подборе точечного обучения, работа с выгоранием, решение конфликтов
- Проводить 1:1 с сотрудниками, сбор обратной связи
- Участвовать в performance review сотрудников
- Анализировать мотивацию и вовлеченность сотрудников, составлять рекомендации для их повышения
- Генерировать идеи командных мероприятий и помогать в их организации
- Проводить внутренние собеседования и курировать переводы сотрудников
- Поддерживать ротации сотрудников между подразделениями
- Проводить exit-интервью, контролировать передачу дел
Наши ожидания:
- Имеете опыт работы на позициях со схожими задачами
- Имеете экспертизу в HR-процессах: адаптации, обучении, оценке, мотивации, удержании и т.д.
- Искренне желаете помогать сотрудникам
- Умеете самостоятельно анализировать данные и предлагать их решения
- Умеете решать сложные ситуации, находить индивидуальный подход
- Имеете высокий уровень коммуникативных навыков и умение эффективно взаимодействовать с людьми и выстраивать доверительные и партнерские отношения
- Имеете опыт реализации HR-проектов
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса