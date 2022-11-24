HR People Partner

Мы ищем эксперта, который поможет сделать работу сотрудников департамента разработки и департамента маркетинга эффективнее и комфортнее, управляя выделенными ему HR-процессами (адаптацией, обучением, мотивацией, вовлеченностью и др.)

Вы будете работать с HR бизнес-партнером и станете для сотрудников департаментов “единым окном” со стороны HR.

Что вы получите, работая с нами: