Специалист по документообороту

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Подготовка и отправка клиентам отчетных бухгалтерских документов на бумажном носителе и в системе ЭДО
- Обработка всех входящих документов в ЭДО, а также отслеживание отказов в подписании документов, запросов на уточнение и иных ошибок в отправке исходящих документов
- Обработка входящих и исходящих документов на бумажном носителе. Регистрация документов во внутренних системах, ведение учета
- Распределение всех входящих документов в соответствующее подразделение
- Контроль сроков отправок исходящих документов (УПД, акты сверки, договоры, соглашения) и возврат подписанных документов
- Организация документооборота, включая типы документов как договоры, соглашения и т.п.
- Обработка и отправка приглашений в системе ЭДО, настройка связностей в системах для организации документооборота
- Сбор и предоставление копий учредительных и иных документов, подписанных с контрагентами
- Перевод клиентов на ЭДО
- Архивация документов
Наши ожидания:
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации
- Знание основ делопроизводства
- Умение работать с большими объемами документов
- Опыт работы с программами: Google Workspace, MS office, ЭДО Диадок
- Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента
Будет плюсом
- Опыт работы с 1C.Бухгалтерия
- Опыт работы с JIRA
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса