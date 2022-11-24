Back office

Специалист по документообороту

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Подготовка и отправка клиентам отчетных бухгалтерских документов на бумажном носителе и в системе ЭДО
  • Обработка всех входящих документов в ЭДО, а также отслеживание отказов в подписании документов, запросов на уточнение и иных ошибок в отправке исходящих документов
  • Обработка входящих и исходящих документов на бумажном носителе. Регистрация документов во внутренних системах, ведение учета
  • Распределение всех входящих документов в соответствующее подразделение
  • Контроль сроков отправок исходящих документов (УПД, акты сверки, договоры, соглашения) и возврат подписанных документов
  • Организация документооборота, включая типы документов как договоры, соглашения и т.п.
  • Обработка и отправка приглашений в системе ЭДО, настройка связностей в системах для организации документооборота
  • Сбор и предоставление копий учредительных и иных документов, подписанных с контрагентами
  • Перевод клиентов на ЭДО
  • Архивация документов

Наши ожидания:

  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации
  • Знание основ делопроизводства
  • Умение работать с большими объемами документов
  • Опыт работы с программами: Google Workspace, MS office, ЭДО Диадок
  • Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента

Будет плюсом

  • Опыт работы с 1C.Бухгалтерия
  • Опыт работы с JIRA

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.