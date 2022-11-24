Developer Advocate продукта Vscale

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы запускаем новый продукт на базе инфраструктуры Selectel. Он рассчитан на широкую аудиторию и представляет из себя базовый набор услуг для создания и развития IT-решений: выделенные серверы, облако, платформенные сервисы.
Нам очень важно быть на одной волне с сообществом, своевременно реагировать на тренды и вовлекать в продукт новых пользователей. Именно поэтому мы ищем Developer Advocate с опытом DevOps, который будет проводником в удивительный мир администрирования и технологий и поможет совместно с командой изменить рынок инфраструктурных продуктов.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Готовить контент для соцсетей, драйвить дискуссии в профессиональных сообществах
- Быть экспертом в технологиях DevOps внутри команды и вовне
- Генерировать активности для развития продукта, быть амбассадором бренда
- Проводить ревью маркетинговых материалов
- Исследовать пользователей, участвовать в процессах discovery
- Вместе с командой разработки участвовать в проектировании инфраструктуры для сервиса, ставить DevOps задачи смежным отделам
Наши ожидания:
- У вас есть технический опыт — вы говорите на одном языке с разработчиками, администраторами и другими dev-related специалистами
- Знаете как устроено Облако на openstack-e и PaaS-сервисы
- Вы активный участник, а возможно и создатель технических сообществ
- Вам нравится писать контент - доклады, статьи на профессиональные темы
- У вас есть опыт публичных выступлений
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Системное администрированиеСмотреть все
Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов
Санкт-ПетербургСистемное администрирование
Системный администратор в команду Managed Kubernetes
Санкт-Петербург / Удаленно