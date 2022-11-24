Системное администрирование

Developer Advocate продукта Vscale

Мы запускаем новый продукт на базе инфраструктуры Selectel. Он рассчитан на широкую аудиторию и представляет из себя базовый набор услуг для создания и развития IT-решений: выделенные серверы, облако, платформенные сервисы. 

Нам очень важно быть на одной волне с сообществом, своевременно реагировать на тренды и вовлекать в продукт новых пользователей. Именно поэтому мы ищем Developer Advocate с опытом DevOps, который будет проводником в удивительный мир администрирования и технологий и поможет совместно с командой изменить рынок инфраструктурных продуктов.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы запускаем новый продукт на базе инфраструктуры Selectel. Он рассчитан на широкую аудиторию и представляет из себя базовый набор услуг для создания и развития IT-решений: выделенные серверы, облако, платформенные сервисы. 

Нам очень важно быть на одной волне с сообществом, своевременно реагировать на тренды и вовлекать в продукт новых пользователей. Именно поэтому мы ищем Developer Advocate с опытом DevOps, который будет проводником в удивительный мир администрирования и технологий и поможет совместно с командой изменить рынок инфраструктурных продуктов.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Готовить контент для соцсетей, драйвить дискуссии в профессиональных сообществах
  • Быть экспертом в технологиях DevOps внутри команды и вовне
  • Генерировать активности для развития продукта, быть амбассадором бренда
  • Проводить ревью маркетинговых материалов
  • Исследовать пользователей, участвовать в процессах discovery
  • Вместе с командой разработки участвовать в проектировании инфраструктуры для сервиса, ставить DevOps задачи смежным отделам

Наши ожидания:

  • У вас есть технический опыт — вы говорите на одном языке с разработчиками, администраторами и другими dev-related специалистами
  • Знаете как устроено Облако на openstack-e и PaaS-сервисы
  • Вы активный участник, а возможно и создатель технических сообществ
  • Вам нравится писать контент - доклады, статьи на профессиональные темы
  • У вас есть опыт публичных выступлений

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.