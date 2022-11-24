Developer Advocate продукта Vscale

Мы запускаем новый продукт на базе инфраструктуры Selectel. Он рассчитан на широкую аудиторию и представляет из себя базовый набор услуг для создания и развития IT-решений: выделенные серверы, облако, платформенные сервисы.

Нам очень важно быть на одной волне с сообществом, своевременно реагировать на тренды и вовлекать в продукт новых пользователей. Именно поэтому мы ищем Developer Advocate с опытом DevOps, который будет проводником в удивительный мир администрирования и технологий и поможет совместно с командой изменить рынок инфраструктурных продуктов.