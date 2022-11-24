Менеджер проектов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Почему у нас интересно работать? Минимум рутины: новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов в первую очередь апробируются и проверяются у нас. Например, суперкомпьютер. То есть скучно не будет :) Серьезные проекты: например, прямо сейчас у нас в работе проект с одним крупным банком, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями и не только. Возможность развития: продуктов в компании становится все больше, и в какой-то момент существующих продактов становится маловато, и нужно набирать новых - и вы легко сможете стать одним из них:)
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Pre-sale поддержка (консультация по возможностям продуктов компании, техническая поддержка сотрудников отдела продаж, участие в переговорах с клиентами)
- Совместно с коллегами из ДРБ выяснить стартовые потребности клиента, выяснить все технические и юридические аспекты.
- Ведение проектов клиентов - создание плана проекта, организация всех процессов по проекту и быстрая адаптация при любых изменениях
- Общение и совместная работа с коллегами из других департаментов, умение найти решение сложной технической задачи в интересах клиента (например, решение трудных задач с закупкой и поиском оборудования)
- Решение проблем клиента с онбордингом, передача клиента дальше коллегам из отдела заботы о клиентах и аккаунт-менеджерам.
- Помощь коллегам из ДРБ по продуктам компании и их возможностям.
Наши ожидания:
- 2 года опыта работы на смежных рынках - хостинг, дата-центры, облака - вот это все. Предыдущий опыт работы в качестве инженера ИТО / системного инженера, технической поддержки, пресейла или интегратора горячо приветствуется.
- Иметь базовый технический бэкграунд - без него будет достаточно сложно разобраться в том, какие именно продукты мы предлагаем, в чем их преимущество перед продуктами конкурентов.
- Быть готовым быстро обучаться новому - клиенты приходят с различными запросами, для некоторых из которых в компании нет полноценного упакованного предложения, и задача менеджера проекта - совместно с другими коллегами суметь такое решение упаковать и помочь клиенту выбрать нас, а не конкурентов :)
- Нужно будет уметь хорошо разбираться в продуктах компании, чтобы предложить наиболее адекватное решение и сделать это компетентно.
- Уметь структурировано и понятно для коллег и клиента определить этапы реализации проекта, сроки и дедлайны. Конкретный фреймворк, с помощью которого это будет достигаться (Kanban, PMI или что-то свое) - не принципиален.
- Внимание к деталям - поскольку у крупных клиентов достаточно комплексные проекты (например, частное облако на базе OpenStack), то приходится учитывать множество аспектов - от организационных (взаимодействие с коллегами - отделом закупки, отделом сборки серверов, департаментом продаж и т.д.) до технических (представлять, какие возможности есть у этой конфигурации серверов, что можно реализовать для клиента и чего нельзя).
- Не стесняться проявлять инициативу и быть проактивным - клиент не всегда приходит с готовым запросом, и гораздо чаще ждет то, что мы сами предложим для решения его задачи. Уметь объяснить клиенту возможности подходящих для его задач продуктов и то, как именно они ему помогут - крайне необходимый и ценный навык.
- Многозадачность и тайм-менеджмент - срок реализации проектов длится 2-3 и более месяцев, и неизбежно в некоторый момент проекты будут накладываться друг на друга, и умение правильно расставлять приоритеты и планировать время очень пригодится.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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