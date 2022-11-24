Менеджер проектов

Почему у нас интересно работать? Минимум рутины: новые интересные идеи и решения в департаменте продуктов в первую очередь апробируются и проверяются у нас. Например, суперкомпьютер. То есть скучно не будет :) Серьезные проекты: например, прямо сейчас у нас в работе проект с одним крупным банком, государственными заказчиками (ML/AI технологии), а также промышленными предприятиями и не только. Возможность развития: продуктов в компании становится все больше, и в какой-то момент существующих продактов становится маловато, и нужно набирать новых - и вы легко сможете стать одним из них:)