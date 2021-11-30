Системный администратор облачного хранилища

Ищем в полнофункциональную команду системного администратора с глубокой экспертизой, готового погрузиться в сложные технические детали нашего сервиса.
Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.
На этой позиции тебе предстоит:
- Развивать услугу объектного хранилища
- Проектировать новые сервисы и оптимизировать работу уже запущенных
- Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облаком
- Взаимодействовать с командой для улучшения качества продукта с точки зрения клиента и решения вопросов в боевых условиях
- Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Наш стэк:
- Golang, puppet, ansible, terraform, gitlab-ci, ceph, openstack swift
- Мониторинг на prometheus/grafana
Наши ожидания:
- Хорошие знания Linux/Unix. Сетевой стек, подсистема памяти
- Понимание принципов, заложенных в технологиях контейнеризации и виртуализации
- Умение читать код на python/bash
- Опыт работы с *SQL базами
- Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: ansible, salt, puppet, chef, terraform
- Опыт настройки отказоустойчивых систем
- Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Понимание сетей на уровне CCNA и выше
- Желание постоянно развиваться
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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