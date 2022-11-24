Маркетинг и PR

DevRel-специалист

Вы наверняка думали, что в Selectel уже есть DevRel-менеджер, но нет. Ищем пионера! Работать вы будете в команде бренда работодателя — а значит, в атмосфере взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится).

У нас в компании работают умные ребята и девчата, ваша задача — помочь им поверить в это, объединяться в могучие кучки и транслировать их крутость наружу. Но важно делать это не только их руками и умами, но и быть примером для них — а значит, выступать самому.

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Вы наверняка думали, что в Selectel уже есть DevRel-менеджер, но нет. Ищем пионера! Работать вы будете в команде бренда работодателя — а значит, в атмосфере взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится).

У нас в компании работают умные ребята и девчата, ваша задача — помочь им поверить в это, объединяться в могучие кучки и транслировать их крутость наружу. Но важно делать это не только их руками и умами, но и быть примером для них — а значит, выступать самому.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Мы ищем самостоятельного лидера и селф-стартера, поэтому напишем не задачи, а цели. А инструменты и регулярность их применения — на ваше опытное усмотрение :)

Итак, наша цель — усилить текущее положение дел:

  • Кандидаты считают Selectel привлекательным IT-работодателем
  • Внутри компании есть сообщества экспертов по популярным технологиям, коллеги обмениваются знаниями и опытом
  • Сильная инженерная культура Selectel известна каждому — и кандидату, и сотруднику

Наши ожидания:

  • У вас есть технический опыт — вы говорите на одном языке с разработчиками, администраторами и другими dev-related специалистами. Этот опыт позволяет вам предметно помочь с докладом, статьей, а также выступать самому на IT-темы.
  • Вы создавали и развивали технические сообщества
  • Вы умеете упаковывать контент: помочь со структурой доклада или статьи, усовершенствовать материал
  • Вы организовывали митапы
  • У вас высокий эмоциональный интеллект, развитые навыки коллаборации

Пожалуйста, сопроводите ваш отклик портфолио ваших проектов и/или ссылками на выступления, статьи.

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.