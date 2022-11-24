DevRel-специалист

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Вы наверняка думали, что в Selectel уже есть DevRel-менеджер, но нет. Ищем пионера! Работать вы будете в команде бренда работодателя — а значит, в атмосфере взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится).
У нас в компании работают умные ребята и девчата, ваша задача — помочь им поверить в это, объединяться в могучие кучки и транслировать их крутость наружу. Но важно делать это не только их руками и умами, но и быть примером для них — а значит, выступать самому.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Мы ищем самостоятельного лидера и селф-стартера, поэтому напишем не задачи, а цели. А инструменты и регулярность их применения — на ваше опытное усмотрение :)
Итак, наша цель — усилить текущее положение дел:
- Кандидаты считают Selectel привлекательным IT-работодателем
- Внутри компании есть сообщества экспертов по популярным технологиям, коллеги обмениваются знаниями и опытом
- Сильная инженерная культура Selectel известна каждому — и кандидату, и сотруднику
Наши ожидания:
- У вас есть технический опыт — вы говорите на одном языке с разработчиками, администраторами и другими dev-related специалистами. Этот опыт позволяет вам предметно помочь с докладом, статьей, а также выступать самому на IT-темы.
- Вы создавали и развивали технические сообщества
- Вы умеете упаковывать контент: помочь со структурой доклада или статьи, усовершенствовать материал
- Вы организовывали митапы
- У вас высокий эмоциональный интеллект, развитые навыки коллаборации
Пожалуйста, сопроводите ваш отклик портфолио ваших проектов и/или ссылками на выступления, статьи.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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