DevRel-специалист

Вы наверняка думали, что в Selectel уже есть DevRel-менеджер, но нет. Ищем пионера! Работать вы будете в команде бренда работодателя — а значит, в атмосфере взаимовыручки, поддержки инициативы и классных шуток (нам нравится).

У нас в компании работают умные ребята и девчата, ваша задача — помочь им поверить в это, объединяться в могучие кучки и транслировать их крутость наружу. Но важно делать это не только их руками и умами, но и быть примером для них — а значит, выступать самому.