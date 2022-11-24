Практикант в отдел внутренних продуктовых знаний

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
В отделе внутренних продуктовых знаний мы занимаемся развитием системы Управления знаниями, создаем внутреннюю БЗ, настраиваем процессы обмена, актуализации знаний и кросскомандное взаимодействие. Это отличный старт для тех, кто хочет понять, как работает внутренняя кухня IT компаний вне разработки.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Анализ продуктовой документации
- Наполнение внутренней базы знаний
- Подготовка контента (инструкций, страниц и шаблонов) совместно с менеджером продуктовых знаний
- Коммуникация с экспертами
Наши ожидания:
- Базовое понимание IT-терминологии
- Грамотная устная и письменная речь
- Развитые soft-skills для работы в удаленной команде
Знание систем/программ:
- Confluence
- Notion
- Google таблицы
Будет плюсом:
- Навыки процессного анализа
- Стремление улучшать пользовательский опыт
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса