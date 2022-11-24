Практикант в отдел внутренних продуктовых знаний

В отделе внутренних продуктовых знаний мы занимаемся развитием системы Управления знаниями, создаем внутреннюю БЗ, настраиваем процессы обмена, актуализации знаний и кросскомандное взаимодействие. Это отличный старт для тех, кто хочет понять, как работает внутренняя кухня IT компаний вне разработки.