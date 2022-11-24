Менеджер по продажам в Ташкенте

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Команда исходящих продаж участвует в разработке стратегии развития компании с фокусом на увеличение прибыли. Мы ищем в команду коллегу для работы в г. Ташкент, который поможет выстроить эффективные системы прямых продаж путем привлечения новых корпоративных клиентов на рынке Узбекистана
Москва
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
- Поиск и разработка новых конечных заказчиков в различных отраслях
- Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
- Проведение переговоров с представителями конечных заказчиков
- Формирование коммерческих предложений и участие в тендерных процедурах
- Участие в индустриальных мероприятиях, в том числе с презентациями о компании и продуктах
- Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
- Работа с функцией маркетинга для увеличения продаж
Наши ожидания:
- У вас есть опыт работы в активных продажах корпоративным клиентам
- Вы владеете английским языком на уровне, достаточном для общения и переписки с иностранными клиентами
- Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)
- Вы умеете самостоятельно работать с клиентами, участвовать в тендерах, формировать оптимальные коммерческие условия
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Ежемесячная премия по итогам выполнения плана
- Гибкий график работы
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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