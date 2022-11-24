Менеджер по продажам в Ташкенте

Команда исходящих продаж участвует в разработке стратегии развития компании с фокусом на увеличение прибыли. Мы ищем в команду коллегу для работы в г. Ташкент, который поможет выстроить эффективные системы прямых продаж путем привлечения новых корпоративных клиентов на рынке Узбекистана