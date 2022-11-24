Продажи

Менеджер по продажам в Ташкенте

Команда исходящих продаж участвует в разработке стратегии развития компании с фокусом на увеличение прибыли. Мы ищем в команду коллегу для работы в г. Ташкент, который поможет выстроить эффективные системы прямых продаж путем привлечения новых корпоративных клиентов на рынке Узбекистана

Москва
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Команда исходящих продаж участвует в разработке стратегии развития компании с фокусом на увеличение прибыли. Мы ищем в команду коллегу для работы в г. Ташкент, который поможет выстроить эффективные системы прямых продаж путем привлечения новых корпоративных клиентов на рынке Узбекистана

Москва
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
  • Поиск и разработка новых конечных заказчиков в различных отраслях
  • Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
  • Проведение переговоров с представителями конечных заказчиков
  • Формирование коммерческих предложений и участие в тендерных процедурах
  • Участие в индустриальных мероприятиях, в том числе с презентациями о компании и продуктах
  • Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
  • Работа с функцией маркетинга для увеличения продаж

Наши ожидания:

  • У вас есть опыт работы в активных продажах корпоративным клиентам
  • Вы владеете английским языком на уровне, достаточном для общения и переписки с иностранными клиентами
  • Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)
  • Вы умеете самостоятельно работать с клиентами, участвовать в тендерах, формировать оптимальные коммерческие условия

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Ежемесячная премия по итогам выполнения плана
  • Гибкий график работы

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Продажи

Менеджер по корпоративным продажам

Москва

Продажи

Менеджер по корпоративным продажам

Москва

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.