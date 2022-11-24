Системное администрирование

Системный администратор в команду Managed Kubernetes

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Обслуживать развернутые кластеры Kubernetes
  • Консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов
  • Автоматизировать рутинные процессы
  • Поддерживать инфраструктуру сервиса Managed Kubernetes
  • Участвовать в поддержке и развитии сервиса Container Registry
  • Строить процессы Continuous Integration/Delivery для приложений

Наши ожидания:

  • Опыт развертывания и администрирования кластеров K8S.
  • Опыт администрирования операционных систем на ядре Linux.
  • Уверенное понимание работы cgroups, подсистем памяти и ввода/вывода, сетевого стека.
  • Понимание современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM/Containerd).
  • Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA. Динамическая маршрутизация, балансировка трафика.
  • Опыт построения процессов CI/CD и жизненного цикла разработки программного обеспечения. Jenkins pipeline library и GitLab CI.
  • Понимание работы систем мониторинга и предупреждения об инцидентах.
  • Опыт работы с системами логирования на ELK стеке.
  • Представление о принципах IaaC.
  • Опыт работы с Ansible и Terraform.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с базами данных (Postgres, Clickhouse, Redis)
  • Опыт чтения и написания кода на Golang, Groovy или желание его приобрести
  • Опыт использования различных Ingress контролеров для k8s
  • Опыт работы с Openstack и понимание принципов работы основных компонентов.

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата 
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Системное администрирование

Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Санкт-Петербург

Системное администрирование

Инженер Linux

Санкт-Петербург / Удаленно

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.