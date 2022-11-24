Системный администратор в команду Managed Kubernetes

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Обслуживать развернутые кластеры Kubernetes
- Консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов
- Автоматизировать рутинные процессы
- Поддерживать инфраструктуру сервиса Managed Kubernetes
- Участвовать в поддержке и развитии сервиса Container Registry
- Строить процессы Continuous Integration/Delivery для приложений
Наши ожидания:
- Опыт развертывания и администрирования кластеров K8S.
- Опыт администрирования операционных систем на ядре Linux.
- Уверенное понимание работы cgroups, подсистем памяти и ввода/вывода, сетевого стека.
- Понимание современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM/Containerd).
- Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA. Динамическая маршрутизация, балансировка трафика.
- Опыт построения процессов CI/CD и жизненного цикла разработки программного обеспечения. Jenkins pipeline library и GitLab CI.
- Понимание работы систем мониторинга и предупреждения об инцидентах.
- Опыт работы с системами логирования на ELK стеке.
- Представление о принципах IaaC.
- Опыт работы с Ansible и Terraform.
Будет плюсом:
- Опыт работы с базами данных (Postgres, Clickhouse, Redis)
- Опыт чтения и написания кода на Golang, Groovy или желание его приобрести
- Опыт использования различных Ingress контролеров для k8s
- Опыт работы с Openstack и понимание принципов работы основных компонентов.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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