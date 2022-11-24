Системное администрирование

Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!


Санкт-Петербург
Фиксированный
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Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!


Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Развивать и поддерживать серверную инфраструктуру для проектов нашего отдела (на базе выделенных и виртуальных серверов)
  • Администрировать серверы на базе ОС  Ubuntu Linux
  • Поддерживать и развивать мониторинг сервисов отдела и сетевой инфраструктуры ДЦ
  • Автоматизировать управление серверной инфраструктурой
  • Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search

Наши ожидания:

  • Хорошие знания Linux и сетевого стека
  • Хорошие знания популярных сетевых протоколов (HTTP, DNS, SNMP, NTP и т.п.)
  • Умение читать код на bash/python
  • Умение писать bash скрипты
  • Опыт работы с SQL базами
  • Опыт работы с Ansible
  • Опыт работы с Zabbix
  • Опыт работы с Docker
  • Желание постоянно развиваться

    Наш стек

  • Ubuntu Linux
  • Ansible, AWX
  • GitLab CI
  • Zabbix, Prometheus, Grafana
  • Bash, Python
  • Docker, Kubernetes
  • ClickHouse, PostgreSQL

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата 
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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