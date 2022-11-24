Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а также развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.
Под нашим управлением ~3.4К сетевых устройств, до 200K/месяц запросов на изменение конфигурации оборудования через API. ~25 выделенных серверов и ~65 виртуальных серверов. Инсталляция K8S в MKS. Кластер ClickHouse ёмкостью ~500TB.
Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!
На этой позиции вам предстоит:
- Развивать и поддерживать серверную инфраструктуру для проектов нашего отдела (на базе выделенных и виртуальных серверов)
- Администрировать серверы на базе ОС Ubuntu Linux
- Поддерживать и развивать мониторинг сервисов отдела и сетевой инфраструктуры ДЦ
- Автоматизировать управление серверной инфраструктурой
- Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Наши ожидания:
- Хорошие знания Linux и сетевого стека
- Хорошие знания популярных сетевых протоколов (HTTP, DNS, SNMP, NTP и т.п.)
- Умение читать код на bash/python
- Умение писать bash скрипты
- Опыт работы с SQL базами
- Опыт работы с Ansible
- Опыт работы с Zabbix
- Опыт работы с Docker
- Желание постоянно развиваться
Наш стек
- Ubuntu Linux
- Ansible, AWX
- GitLab CI
- Zabbix, Prometheus, Grafana
- Bash, Python
- Docker, Kubernetes
- ClickHouse, PostgreSQL
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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