Юрист по международному праву

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Взаимодействие с сервис провайдерами иностранных холдинговых и операционных компаний по различным вопросам их деятельности (корпоративные вопросы, внутригрупповое финансирование, резолюции и иные вопросы корп. управления, подписание документации, поддержка при открытии банковских счетов, комплаенс/регуляторные вопросы, трудовые/миграционные вопросы, KYC и пр.)
- Участие в проведении внутригрупповых реструктуризаций и реорганизаций компаний группы (подготовка документации, участие в получении регуляторных согласований, взаимодействие с консультантами/гос органами/нотариусами, анализ сопутствующих правовых вопросов и пр)
- Участие в мероприятиях по корпоративному управлению внутри группы (мониторинг матрицы корпоративного управления, адаптация уставов компаний группы, подготовка и подписание резолюций, взаимодействие с органами управления и пр.)
- Мониторинг валютных и регуляторных ограничений в РФ, влияющих на корпоративную структуру/внутригрупповые транзакции
- Участие в сопровождении создания иностранных операционных компаний, взаимодействие с администраторами/иностранными консультантами таких компаний по вопросам их текущей деятельности (корпоративные вопросы, подписание документации, поддержка при открытии банковских счетов, регуляторные/трудовые вопросы, KYC, контракты и пр.)
- Участие в сопровождении операционной деятельности иностранных компаний, взаимодействие с внутренними подразделениями компании по различным вопросам операционной деятельности иностранных компаний
- Участие в сопровождении ESOP программы (работа с программой и опционными соглашениями, подготовка/сбор уведомлений о реализации опционов и пр.)
- Участие в проведении/адаптации санкционного комплаенса, мониторинг иностранного санкционного законодательства (ЕС/США), взаимодействие с внутренними подразделениями компании по вопросам управления санкционными рисками
Наши ожидания:
- Глубокое знание российского гражданского и корпоративного права
- Опыт работы с иностранным правом/юрисдикциями, опыт административного сопровождения иностранных компаний и их операционной деятельности. Опыт работы с санкционным законодательством США/ЕС, контрсанкционным законодательством РФ
- Опыт работы с широким спектром правовых вопросов (корпоративное управление, IP, операционные, регуляторные, трудовые вопросы, внутригрупповое финансирование, общее понимание антимонопольного законодательства, закон о стратегах и пр.)
- Свободный английский язык
- Личные качества: ответственность, внимание к деталям, аналитический подход к решению задач, способность работать в режиме многозадачности
Будет плюсом:
- Опыт работы в юридической фирме, инвестиционном фонде или IT-компании
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге или в Москве
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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