Финансы и юриспруденция

Юрист по международному праву

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Взаимодействие с сервис провайдерами иностранных холдинговых и операционных компаний по различным вопросам их деятельности (корпоративные вопросы, внутригрупповое финансирование, резолюции и иные вопросы корп. управления, подписание документации, поддержка при открытии банковских счетов, комплаенс/регуляторные вопросы, трудовые/миграционные вопросы, KYC и пр.)
  • Участие в проведении внутригрупповых реструктуризаций и реорганизаций компаний группы (подготовка документации, участие в получении регуляторных согласований, взаимодействие с консультантами/гос органами/нотариусами, анализ сопутствующих правовых вопросов и пр)
  • Участие в мероприятиях по корпоративному управлению внутри группы (мониторинг матрицы корпоративного управления, адаптация уставов компаний группы, подготовка и подписание резолюций, взаимодействие с органами управления и пр.)
  • Мониторинг валютных и регуляторных ограничений в РФ, влияющих на корпоративную структуру/внутригрупповые транзакции
  • Участие в сопровождении создания иностранных операционных компаний, взаимодействие с администраторами/иностранными консультантами таких компаний по вопросам их текущей деятельности (корпоративные вопросы, подписание документации, поддержка при открытии банковских счетов, регуляторные/трудовые вопросы, KYC, контракты и пр.)
  • Участие в сопровождении операционной деятельности иностранных компаний, взаимодействие с внутренними подразделениями компании по различным вопросам операционной деятельности иностранных компаний
  • Участие в сопровождении ESOP программы (работа с программой и опционными соглашениями, подготовка/сбор уведомлений о реализации опционов и пр.)
  • Участие в проведении/адаптации санкционного комплаенса, мониторинг иностранного санкционного законодательства (ЕС/США), взаимодействие с внутренними подразделениями компании по вопросам управления санкционными рисками

Наши ожидания:

  • Глубокое знание российского гражданского и корпоративного права
  • Опыт работы с иностранным правом/юрисдикциями, опыт административного сопровождения иностранных компаний и их операционной деятельности. Опыт работы с санкционным законодательством США/ЕС, контрсанкционным законодательством РФ
  • Опыт работы с широким спектром правовых вопросов (корпоративное управление, IP, операционные, регуляторные, трудовые вопросы, внутригрупповое финансирование, общее понимание антимонопольного законодательства, закон о стратегах и пр.)
  • Свободный английский язык
  • Личные качества: ответственность, внимание к деталям, аналитический подход к решению задач, способность работать в режиме многозадачности

Будет плюсом:

  • Опыт работы в юридической фирме, инвестиционном фонде или IT-компании

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге или в Москве

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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