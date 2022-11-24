Инженер Linux

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Отдел услуг администрирования - это команда инженеров, разработчиков и архитекторов, которая занимается построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании.
Мы придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.
Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!
Приглашаем в нашу команду SRE инженера, с которым вместе пройдем огонь, воду, СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Администрирование клиентских инфраструктур на мощностях Selectel
- Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
- Поддержка CI/CD
- Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет
- Экспертное знание ОС Linux
- Опыт построения и администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)
- Уверенное знание Docker Понимание CI/CD
- Базовые знания k8s
- Знание Ansible
Любовь к автоматизации рутинных задач
Желательные требования
Знание систем/программ:
- Centos + Ubuntu
- LAMP(Linux/Apache/MySQL/PHP)
- Docker + docker-compose Nginx Php-fpm
- PostgreSQL Ansible Go/Python Gitlab-CI
Будет плюсом:
- Навыки программирования (Python, PHP, JS, Node.JS, Go)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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