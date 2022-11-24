Инженер Linux

Отдел услуг администрирования - это команда инженеров, разработчиков и архитекторов, которая занимается построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании.

Мы придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.

Любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены!

Приглашаем в нашу команду SRE инженера, с которым вместе пройдем огонь, воду, СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!