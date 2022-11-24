Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по расчету заработной платы

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Расчет и начисление заработной платы на 800 человек, в том числе отпускных, командировок, компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности и прочих начислений
  • Подготовка пакета документов на выплату пособий
  • Контроль выплаты заработной платы и прочих начислений персоналу
  • Расчет и оформление резерва отпусков
  • Составление реестров в банк, оформление платежных поручений на выплату, прикрепление банковских карт зарплатному проекту
  • Выгрузка данных из 1С:ЗУП в 1С: Бухгалтерия. Проверка данных (проводки)
  • Ведение первичной документации по заработной плате и внесение ее в 1С
  • Оформление приказов на доплаты, премии, пособия, материальную помощь и т.п.
  • Расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера
  • Контроль своевременности перечисления налогов, взносов (оформление платежных поручений)
  • Все виды удержаний из зарплаты. Учет исполнительных листов. Формирование платежных поручений по и/л, письма судебным приставам
  • Оформление и своевременное предоставление отчетности в налоговые органы и социальный фонд России, органы статистики
  • Сверка с госорганами по своему участку
  • Формирование справок по запросу сотрудников, консультирование сотрудников по начислениям и расчетам
  • Учет расчетов с подотчетными лицами
  • Участие в налоговых, аудиторских проверках и проверках внебюджетных фондов
  • Участие в принятии решений по нестандартным ситуациям
  • Подготовка авансовых отчетов

Наши ожидания:

  • Образование высшее экономическое
  • Доскональное знание законодательства, регулирующего расчеты с персоналом (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Закон о страховых взносах, нормативные документы по бухгалтерскому учету и т.д.)
  • Опыт работы бухгалтером по расчету заработной платы от 5-х лет в компаниях с численностью не менее 500-600 человек
  • Опытный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel), 1С: ЗУП 8.3
  • Внимательность к деталям, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, инициативность, высокий уровень самоорганизации

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Рабочий день с 9-30 до 18:30
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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