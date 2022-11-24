Бухгалтер по расчету заработной платы

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Расчет и начисление заработной платы на 800 человек, в том числе отпускных, командировок, компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности и прочих начислений
- Подготовка пакета документов на выплату пособий
- Контроль выплаты заработной платы и прочих начислений персоналу
- Расчет и оформление резерва отпусков
- Составление реестров в банк, оформление платежных поручений на выплату, прикрепление банковских карт зарплатному проекту
- Выгрузка данных из 1С:ЗУП в 1С: Бухгалтерия. Проверка данных (проводки)
- Ведение первичной документации по заработной плате и внесение ее в 1С
- Оформление приказов на доплаты, премии, пособия, материальную помощь и т.п.
- Расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера
- Контроль своевременности перечисления налогов, взносов (оформление платежных поручений)
- Все виды удержаний из зарплаты. Учет исполнительных листов. Формирование платежных поручений по и/л, письма судебным приставам
- Оформление и своевременное предоставление отчетности в налоговые органы и социальный фонд России, органы статистики
- Сверка с госорганами по своему участку
- Формирование справок по запросу сотрудников, консультирование сотрудников по начислениям и расчетам
- Учет расчетов с подотчетными лицами
- Участие в налоговых, аудиторских проверках и проверках внебюджетных фондов
- Участие в принятии решений по нестандартным ситуациям
- Подготовка авансовых отчетов
Наши ожидания:
- Образование высшее экономическое
- Доскональное знание законодательства, регулирующего расчеты с персоналом (Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Закон о страховых взносах, нормативные документы по бухгалтерскому учету и т.д.)
- Опыт работы бухгалтером по расчету заработной платы от 5-х лет в компаниях с численностью не менее 500-600 человек
- Опытный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel), 1С: ЗУП 8.3
- Внимательность к деталям, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, инициативность, высокий уровень самоорганизации
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Рабочий день с 9-30 до 18:30
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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