Управление продуктами

Менеджер по развитию региона Средняя Азия

Компания Selectel расширяет географию присутствия, и мы ищем менеджера по развитию региона Средней Азии, который будет отвечать за увеличение выручки клиентов в регионе, и увелиние доли компании на рынке Узбекистана, Казахстана и соседних стран. Эта роль требует глубокого понимания особенностей рынка региона, понимания предметной области, умения эффективно коммуницировать с людьми и продуктивно работать в условиях слабой видимости.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Компания Selectel расширяет географию присутствия, и мы ищем менеджера по развитию региона Средней Азии, который будет отвечать за увеличение выручки клиентов в регионе, и увелиние доли компании на рынке Узбекистана, Казахстана и соседних стран. Эта роль требует глубокого понимания особенностей рынка региона, понимания предметной области, умения эффективно коммуницировать с людьми и продуктивно работать в условиях слабой видимости.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Изучать и исследовать рынок, тенденции, конкурентную среду, особенности ведения бизнеса в регионе, потребности и задачи клиентов в регионе
  • Искать продуктовые возможности и точки роста компании в регионе
  • Взаимодействовать с маркетинговым отделом для разработки маркетингового плана, стратегии по привлечению клиентов и реализации рекламных кампаний
  • Работать совместно с менеджерами по продажам в регионе привлечения клиентов, искать новые сегменты рынка, вести переговоры
  • Создавать и поддерживать местное коммьюнити, увеличивать узнаваемость бренда в регионе
  • Разрабатывать и реализовывать партнерские программы для клиентов в регионе
  • Формировать планы по росту выручки и бюджетировать расходы региона
  • Отслеживать и влиять на рост ключевых метрик региона.

Наши ожидания:

  • Опыт работы в продуктовых компаниях, и/или на международных рынках
  • Прекрасное понимание терминов юнит-экономики и основных продуктовых метрик: EBITDA, LTV, ARPU, ROI, AAARRR
  • Опыт успешной коммуникации с людьми, умение налаживать деловые отношения и вести сложные переговоры
  • Умение в стратегическое (и рациональное) мышление, системный подход в работе
  • Обладание высокими аналитическими и исследовательскими навыками
  • Знание особенностей и специфики рынка среднеазиатских республик.

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.