Менеджер по развитию региона Средняя Азия

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Компания Selectel расширяет географию присутствия, и мы ищем менеджера по развитию региона Средней Азии, который будет отвечать за увеличение выручки клиентов в регионе, и увелиние доли компании на рынке Узбекистана, Казахстана и соседних стран. Эта роль требует глубокого понимания особенностей рынка региона, понимания предметной области, умения эффективно коммуницировать с людьми и продуктивно работать в условиях слабой видимости.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Изучать и исследовать рынок, тенденции, конкурентную среду, особенности ведения бизнеса в регионе, потребности и задачи клиентов в регионе
- Искать продуктовые возможности и точки роста компании в регионе
- Взаимодействовать с маркетинговым отделом для разработки маркетингового плана, стратегии по привлечению клиентов и реализации рекламных кампаний
- Работать совместно с менеджерами по продажам в регионе привлечения клиентов, искать новые сегменты рынка, вести переговоры
- Создавать и поддерживать местное коммьюнити, увеличивать узнаваемость бренда в регионе
- Разрабатывать и реализовывать партнерские программы для клиентов в регионе
- Формировать планы по росту выручки и бюджетировать расходы региона
- Отслеживать и влиять на рост ключевых метрик региона.
Наши ожидания:
- Опыт работы в продуктовых компаниях, и/или на международных рынках
- Прекрасное понимание терминов юнит-экономики и основных продуктовых метрик: EBITDA, LTV, ARPU, ROI, AAARRR
- Опыт успешной коммуникации с людьми, умение налаживать деловые отношения и вести сложные переговоры
- Умение в стратегическое (и рациональное) мышление, системный подход в работе
- Обладание высокими аналитическими и исследовательскими навыками
- Знание особенностей и специфики рынка среднеазиатских республик.
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса