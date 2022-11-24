Менеджер по развитию региона Средняя Азия

Компания Selectel расширяет географию присутствия, и мы ищем менеджера по развитию региона Средней Азии, который будет отвечать за увеличение выручки клиентов в регионе, и увелиние доли компании на рынке Узбекистана, Казахстана и соседних стран. Эта роль требует глубокого понимания особенностей рынка региона, понимания предметной области, умения эффективно коммуницировать с людьми и продуктивно работать в условиях слабой видимости.