Эксплуатация дата-центра

Инженер-проектировщик систем холодоснабжения

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР
  • Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования
  • Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности
  • Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций
  • Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта
  • Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации
  • Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента
  • Осуществление авторского надзора на объекте
  • Создание информационной BIM-модели
  • Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации
  • Прохождение технической экспертизы и иных согласований

Наши ожидания:

  • Опыт в проектировании промышленных объектов
  • Знание принципа работы инженерных систем и технологиq монтажа инженерных систем
  • Знание действующих норм: СНиПов, ГОСТов
  • Знание требований к разработке раздела ОВиК на различных стадиях проектирования
  • Наличие опыта успешного прохождения технической экспертизы
  • Наличие опыта самостоятельного ведения раздела Владеете программами: MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit

Знание систем/программ:

AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit

Будет плюсом:

Опыт проектирования, знание особенностей систем ОВиК в ЦОД Опыт проектирования систем ВК, ПТ

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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