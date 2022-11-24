Инженер-проектировщик систем холодоснабжения

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР
- Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования
- Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности
- Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций
- Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта
- Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации
- Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента
- Осуществление авторского надзора на объекте
- Создание информационной BIM-модели
- Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации
- Прохождение технической экспертизы и иных согласований
Наши ожидания:
- Опыт в проектировании промышленных объектов
- Знание принципа работы инженерных систем и технологиq монтажа инженерных систем
- Знание действующих норм: СНиПов, ГОСТов
- Знание требований к разработке раздела ОВиК на различных стадиях проектирования
- Наличие опыта успешного прохождения технической экспертизы
- Наличие опыта самостоятельного ведения раздела Владеете программами: MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit
Знание систем/программ:
AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit
Будет плюсом:
Опыт проектирования, знание особенностей систем ОВиК в ЦОД Опыт проектирования систем ВК, ПТ
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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