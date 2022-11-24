Стажер в отдел кадрового делопроизводства

Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Помощь сотрудникам КДП в ежедневных операциях
- Сканирование, копирование документов, загрузка в 1С
- Работа с бумажным архивом документов, раскладка документов по личным делам, работа с личными делами работающих и уволенных
- Подпись документов с сотрудниками
- Приглашение сотрудников на подписание документов
- Работа с трудовыми книжками и журналом учета трудовых книжек
- Работа с Военным комиссариатом
- Отправка писем на почте
- Подготовка справок сотрудникам
- Изучение КДП для возможности расширения обязанностей и возможности выполнять разные поручения
Наши ожидания:
- Желание развиваться и работать в отделе кадров
- Внимательность к деталям
- Любовь к диджитал-культуре, интерес разбираться в новых форматах и инструментах
- Грамотная устная и письменная речь
- Уверенные коммуникативные навыки
- Усидчивость и ответственность при работе с документами и текстом
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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