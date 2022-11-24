HR

Стажер в отдел кадрового делопроизводства

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Помощь сотрудникам КДП в ежедневных операциях
  • Сканирование, копирование документов, загрузка в 1С
  • Работа с бумажным архивом документов, раскладка документов по личным делам, работа с личными делами работающих и уволенных
  • Подпись документов с сотрудниками
  • Приглашение сотрудников на подписание документов
  • Работа с трудовыми книжками и журналом учета трудовых книжек
  • Работа с Военным комиссариатом
  • Отправка писем на почте
  • Подготовка справок сотрудникам
  • Изучение КДП для возможности расширения обязанностей и возможности выполнять разные поручения

Наши ожидания:

  • Желание развиваться и работать в отделе кадров
  • Внимательность к деталям
  • Любовь к диджитал-культуре, интерес разбираться в новых форматах и инструментах
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Уверенные коммуникативные навыки
  • Усидчивость и ответственность при работе с документами и текстом

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
HR

Специалист по организации обучения

Санкт-Петербург

HR

Специалист по внутренним коммуникациям

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.