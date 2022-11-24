Специалист по IT контролям

Мы в поисках Специалиста по IT контролям в
Отдел внутреннего контроля!
В задачи команды входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры. Важной частью нашей работы является оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.
Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Тестирование ИТ контролей и процессов
- Поддержание и развитие эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами в части общих компьютерных и автоматических контролей
- Анализ бизнес-процессов для автоматизации отдельных функций
- Участие и методологическая поддержка по разработке и внедрению автоматизированных контрольных процедур
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной должности
- Опыт работы в сфере внутреннего контроля, аудита информационных систем, IAM, оценки рисков;
- Знание общих принципов информационной безопасности, концепций COSO, COBIT
- Навыки применения методик построения системы внутреннего контроля и анализа бизнес-процессов, рисков и контролей
- Высшее образование по направлению информатики, информационных систем управления или бизнеса.
+100 к резюме, если есть
- Опыт работы в компаниях Big4
- Наличие профессиональных сертификатов (CIA, CISA).
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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