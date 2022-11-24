Финансы и юриспруденция

Специалист по IT контролям

Мы в поисках Специалиста по IT контролям в
Отдел внутреннего контроля!

В задачи команды входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры. Важной частью нашей работы является оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Мы в поисках Специалиста по IT контролям в
Отдел внутреннего контроля!

В задачи команды входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры. Важной частью нашей работы является оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.

Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Тестирование ИТ контролей и процессов
  • Поддержание и развитие эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с требованиями SOX, международными стандартами в части общих компьютерных и автоматических контролей
  • Анализ бизнес-процессов для автоматизации отдельных функций
  • Участие и методологическая поддержка по разработке и внедрению автоматизированных контрольных процедур

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной должности
  • Опыт работы в сфере внутреннего контроля, аудита информационных систем, IAM, оценки рисков;
  • Знание общих принципов информационной безопасности, концепций COSO, COBIT
  • Навыки применения методик построения системы внутреннего контроля и анализа бизнес-процессов, рисков и контролей
  • Высшее образование по направлению информатики, информационных систем управления или бизнеса.

+100 к резюме, если есть

  • Опыт работы в компаниях Big4
  • Наличие профессиональных сертификатов (CIA, CISA).

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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