Специалист по IT контролям

Мы в поисках Специалиста по IT контролям в

Отдел внутреннего контроля!

В задачи команды входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры. Важной частью нашей работы является оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.