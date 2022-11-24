Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер ОВиК в Отдел инфраструктуры

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Руководство строительством по направлению ОВиК (механические системы)
  • Экспертиза строительных проектов. Корректировка, внесение изменений
  • Экспертиза сметной документации
  • Составление бюджета
  • Проверка компетенций подрядных организаций.
  • Техническая экспертиза договоров подряда и поставки оборудования
  • Подбор оборудования
  • Разработка концепции инженерных систем
  • Контроль объемов и сроков выполнения работ
  • Передача вновь построенного объекта в эксплуатацию
  • Сопровождение проектов по модернизации и расширению существующей инфраструктуры
  • Оказание технической консультации
  • Замещение инженеров технадзора в случае необходимости
  • Взаимодействие с производителями оборудования, в том числе по системным ошибкам, выявленным в процессе эксплуатации
  • Представление интересов компании во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, производителями и поставщиками оборудования

Наши ожидания:

  • Знание механических систем (ОВиК, ВК, ПТ)
  • Знание организации СМР
  • Знание AutoCAD
  • Опыт строительства крупных коммерческих или производственных объектов
  • Знание нормативной документации

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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