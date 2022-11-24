Стажировки и практики

Практикант (отдел входящих продаж)

Мы в поисках практиканта в команду отдела входящих продаж!

Расскажем о специфике работы отдела и научим общаться с клиентами.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках практиканта в команду отдела входящих продаж!

Расскажем о специфике работы отдела и научим общаться с клиентами.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проактивная работа с новыми клиентами (общение по телефону с клиентами, прошедшими регистрацию, выявление их потребностей)
  • Анализ выполненных задач, ведение отчетности
  • Помощь в задачах по запросу старших сотрудников и участие в проектах отдела
  • Участие во внутренних и внешних ивентах

Наши ожидания:

  • Грамотная устная речь
  • Уверенные коммуникативные навыки

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график работы: 20 часов в неделю
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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