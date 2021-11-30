Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер систем ОВиК

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

На этой позиции тебе предстоит:

  • Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, офисных и технических сплит систем)
  • Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой
  • Замена вентиляторов, компрессоров
  • Чистка теплообменного оборудования
  • Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка
  • Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)

Наши ожидания:

  • Среднее специальное или высшее техническое образование (знание основ -термо, -гидродинамики)
  • Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
  • Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics
  • Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
  • Умение пользоваться технической документацией
  • Умение пользоваться специальными инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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