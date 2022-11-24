Информационная безопасность

Аудитор по информационной безопасности

Команда Отдела разработки и сопровождения сервисов информационной безопасности отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, а также за приведение и дальнейшую поддержку всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Аудитор по информационной безопасности у нас — это центр компетенций по любым вопросам compliance в области безопасности и приватности. Он анализирует новые и существующие требования различных стандартов (сейчас это 152-ФЗ, 17 приказ ФСТЭК, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2), приводит их к единой управляемой системе, пишет реально работающие документы и помогает командам в реализации и поддержке контролей.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда Отдела разработки и сопровождения сервисов информационной безопасности отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, а также за приведение и дальнейшую поддержку всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Аудитор по информационной безопасности у нас — это центр компетенций по любым вопросам compliance в области безопасности и приватности. Он анализирует новые и существующие требования различных стандартов (сейчас это 152-ФЗ, 17 приказ ФСТЭК, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2), приводит их к единой управляемой системе, пишет реально работающие документы и помогает командам в реализации и поддержке контролей.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Анализ и контроль соответствия продуктов компании Selectel требованиям законодательства и стандартов в области информационной безопасности, а также выполнение лицензионных требований ФСТЭК и ФСБ
  • Участие в приведении IT-инфраструктуры продуктов Selectel в соответствие требованиями безопасности
  • Разработка отчетных документов, рекомендаций, проектной и рабочей документации
  • Выстраивание процессов в рамках системы менеджмента информационной безопасности и контроль за их исполнением
  • Разработка «живых» и соответствующих реальным бизнес-процессам политик, регламентов и инструкций
  • Помощь командам корректно организовать контроль за выполнением требований, контроль за актуальностью сертификатов и сбор необходимых артефактов для их регулярного продления
  • Проведение внутренних аудитов
  • Взаимодействие с внешними аудиторами

Наши ожидания:

  • Высшее профильное образование
  • Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года (анализ рисков и угроз, выработка мер и контролей, проведение аудитов, разработка документов, выстраивание процессов)
  • Знание законодательства РФ в области защиты информации и персональных данных (149-ФЗ, 152-ФЗ, приказы и методические документы ФСТЭК и ФСБ России)
  • Понимание международных стандартов и методологий
  • Знание средств и методов обеспечения информационной безопасности в современной IT-инфраструктуре
  • Умение связать требования со встроенными возможностями операционных систем и прикладного ПО
  • Высокий уровень коммуникативных навыков: можете перевести формальные требования на понятный для технических команд язык, а также с технического на язык аудиторов и бизнеса

Будет плюсом:

  • Опыт работы с использованием 187-ФЗ, стандартов Банка России
  • Опыт работы с международными стандартами (PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018, 27701, SOC 2, CCM CSA)
  • Опыт работы с зарубежным законодательством по персональным данным, включая требований Регламента ЕС 2016/679 (GDPR) и умение увязать их с техническими мерами
  • Понимание сетевых технологий, операционных систем Windows, Unix/Linux-based
  • Понимание принципов функционирования виртуальных и облачных сред

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.