Команда Отдела разработки и сопровождения сервисов информационной безопасности отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, а также за приведение и дальнейшую поддержку всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Аудитор по информационной безопасности у нас — это центр компетенций по любым вопросам compliance в области безопасности и приватности. Он анализирует новые и существующие требования различных стандартов (сейчас это 152-ФЗ, 17 приказ ФСТЭК, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2), приводит их к единой управляемой системе, пишет реально работающие документы и помогает командам в реализации и поддержке контролей.