Финансы и юриспруденция

Ведущий юрист практики недвижимости и строительства

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Правовое сопровождение строительных процессов компании, а также сдачи в аренду нежилых помещений
  • Самостоятельное проведение due diligence в отношении объектов недвижимости, имущественного комплекса и подготовка юридических заключений по их результатам
  • Консультирование внутренних заказчиков по вопросам строительства, аренды недвижимости
  • Ведение претензионно-исковой работы
  • Участие в судебных заседаниях всех инстанций и судов
  • Анализ, правка и составление договоров различного рода
  • Мониторинг законодательства с подготовкой алертов и иных информационных сообщений, в том числе проведение тренингов для внутренних заказчиков
  • Представление интересов в отношениях с государственными органами

Наши ожидания:

  • Высшее юридическое образование в сфере недвижимости и строительства
  • Опыт работы в строительной сфере на аналогичной позиции, а также в сфере аренды недвижимости от 5 лет
  • Опыт со строительным подрядом, арендой нежилой недвижимости, поставкой, строительным контролем, техническим заказчиком, авторским надзором, взаимодействии с надзорными органами
  • Понимание особенностей организации строительства, реконструкции и строительного контроля, а также строительства/реконструкция ЦОД, объектов электросетевого хозяйства, линейных объектов
  • Опыт в вопросах разработки, согласования необходимой градостроительной и разрешительной документации и подготовки участков под застройку, в том числе внесение изменений в ПЗЗ в Москве и Санкт-Петербурге
  • Желание работать и развиваться в сферах недвижимости и строительства
  • Развитые аналитические навыки и умение работать с большими объемами информации
  • Грамотная устная и письменная речь

Будет плюсом:

  • Опыт работы с ДГИ Москвы, Мосгосстройнадзором, Москомархитектурой, ГИН, КГА, ГАТИ, КИО
  • Опыт работы контрактным или проектным менеджером
  • Опыт работы регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета
  • Знание английского языка (чтение, составление писем и контрактов)

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.