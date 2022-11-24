Ведущий юрист практики недвижимости и строительства

Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Правовое сопровождение строительных процессов компании, а также сдачи в аренду нежилых помещений
- Самостоятельное проведение due diligence в отношении объектов недвижимости, имущественного комплекса и подготовка юридических заключений по их результатам
- Консультирование внутренних заказчиков по вопросам строительства, аренды недвижимости
- Ведение претензионно-исковой работы
- Участие в судебных заседаниях всех инстанций и судов
- Анализ, правка и составление договоров различного рода
- Мониторинг законодательства с подготовкой алертов и иных информационных сообщений, в том числе проведение тренингов для внутренних заказчиков
- Представление интересов в отношениях с государственными органами
Наши ожидания:
- Высшее юридическое образование в сфере недвижимости и строительства
- Опыт работы в строительной сфере на аналогичной позиции, а также в сфере аренды недвижимости от 5 лет
- Опыт со строительным подрядом, арендой нежилой недвижимости, поставкой, строительным контролем, техническим заказчиком, авторским надзором, взаимодействии с надзорными органами
- Понимание особенностей организации строительства, реконструкции и строительного контроля, а также строительства/реконструкция ЦОД, объектов электросетевого хозяйства, линейных объектов
- Опыт в вопросах разработки, согласования необходимой градостроительной и разрешительной документации и подготовки участков под застройку, в том числе внесение изменений в ПЗЗ в Москве и Санкт-Петербурге
- Желание работать и развиваться в сферах недвижимости и строительства
- Развитые аналитические навыки и умение работать с большими объемами информации
- Грамотная устная и письменная речь
Будет плюсом:
- Опыт работы с ДГИ Москвы, Мосгосстройнадзором, Москомархитектурой, ГИН, КГА, ГАТИ, КИО
- Опыт работы контрактным или проектным менеджером
- Опыт работы регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета
- Знание английского языка (чтение, составление писем и контрактов)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса