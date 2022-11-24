Backend-разработка

Разработчик 1С

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Заниматься текущей поддержкой и обновлениями типовых и самописных конфигураций 1С
  • Участвовать в доработках конфигураций
  • Обеспечивать поддержку внутренних пользователей, устранять инциденты в работе 1С
  • Написание новых отчетов и обработок
  • Настраивать обмен данными с другими системами
  • Вести учет проведенной работы в тикет-системе.

Наши ожидания:

  • Знание языка программирования 1С и встроенного языка запросов
  • Опыт разработки на платформе «1С: Предприятие 8.3» (БП 3.0, ЗУП 3.1, самописные конфигурации на управляемых формах)
  • Опыт написания обменов посредством HTTP, web сервисов, FTP
  • Опыт работы с хранилищем конфигурации 1С
  • Понимание принципов бухгалтерского, кадрового и складского учета
  • Аккуратность в документации проведенной работы в тикет-системе: своевременная обратная связь с внутренними заказчиками, обновление сроков выполнения и прогресса по задаче, документация реализованного решения
  • Развитые коммуникативные навыки: взаимодействие с системным аналитиком, разработчиками в отделе, а также с сотрудниками других подразделений.

Знание систем/программ:

  • Опыт работы с JIRA/Диадок/HR Link (как пользователя, так и разработчика с целью настройки обмена с 1С)

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже), гибридный график работы

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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