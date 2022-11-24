Разработчик 1С

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Заниматься текущей поддержкой и обновлениями типовых и самописных конфигураций 1С
- Участвовать в доработках конфигураций
- Обеспечивать поддержку внутренних пользователей, устранять инциденты в работе 1С
- Написание новых отчетов и обработок
- Настраивать обмен данными с другими системами
- Вести учет проведенной работы в тикет-системе.
Наши ожидания:
- Знание языка программирования 1С и встроенного языка запросов
- Опыт разработки на платформе «1С: Предприятие 8.3» (БП 3.0, ЗУП 3.1, самописные конфигурации на управляемых формах)
- Опыт написания обменов посредством HTTP, web сервисов, FTP
- Опыт работы с хранилищем конфигурации 1С
- Понимание принципов бухгалтерского, кадрового и складского учета
- Аккуратность в документации проведенной работы в тикет-системе: своевременная обратная связь с внутренними заказчиками, обновление сроков выполнения и прогресса по задаче, документация реализованного решения
- Развитые коммуникативные навыки: взаимодействие с системным аналитиком, разработчиками в отделе, а также с сотрудниками других подразделений.
Знание систем/программ:
- Опыт работы с JIRA/Диадок/HR Link (как пользователя, так и разработчика с целью настройки обмена с 1С)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже), гибридный график работы
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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