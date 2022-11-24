Стажер в команду продуктовых знаний

Мы в поисках стажера в команду!

Отдел внутренних продуктовых знаний занимается созданием обучения для сотрудников Selectel по продуктам компании, мы развиваем систему Управления знаниями и внутреннюю базу знаний.

Будем вместе погружаться в мир проектирования образовательных решений. Отличный старт в карьере в сфере EdTech и возможность вырасти в топового эксперта.