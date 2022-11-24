Управление знаниями

Стажер в команду продуктовых знаний

Мы в поисках стажера в команду!
Отдел внутренних продуктовых знаний занимается созданием обучения для сотрудников Selectel по продуктам компании, мы развиваем систему Управления знаниями и внутреннюю базу знаний.
Будем вместе погружаться в мир проектирования образовательных решений. Отличный старт в карьере в сфере EdTech и возможность вырасти в топового эксперта.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках стажера в команду!
Отдел внутренних продуктовых знаний занимается созданием обучения для сотрудников Selectel по продуктам компании, мы развиваем систему Управления знаниями и внутреннюю базу знаний.
Будем вместе погружаться в мир проектирования образовательных решений. Отличный старт в карьере в сфере EdTech и возможность вырасти в топового эксперта.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектирование образовательных программ вместе с экспертами и методистами
  • Подготовка обучающего контента, заданий и тестов
  • Поддержка и обновление текущих курсов
  • Работа с учебной платформой: создание курса, назначение участников на поток обучения, аналитика образовательных метрик

Наши ожидания:

  • Знание основ и принципов проектирования обучения (E-learning, педагогический дизайн)
  • Базовое понимание IT-терминологии
  • Быстрая обучаемость, способность в сжатые сроки усваивать большой объем информации
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Уверенные коммуникативные навыки

Знание систем/программ:

  • Опыт работы с Confluence, SCORM редакторами онлайн-курсов

Будет плюсом:

  • Есть опыт администрирования LMS (дистанционных платформ обучения)
  • Навыки работы с Tilda и Figma
  • Насмотренность визуального оформления обучающих материалов
  • Любовь к диджитал-культуре, интерес разбираться в новых форматах и инструментах

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.