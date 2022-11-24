Стажер в команду продуктовых знаний

Мы в поисках стажера в команду!
Отдел внутренних продуктовых знаний занимается созданием обучения для сотрудников Selectel по продуктам компании, мы развиваем систему Управления знаниями и внутреннюю базу знаний.
Будем вместе погружаться в мир проектирования образовательных решений. Отличный старт в карьере в сфере EdTech и возможность вырасти в топового эксперта.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проектирование образовательных программ вместе с экспертами и методистами
- Подготовка обучающего контента, заданий и тестов
- Поддержка и обновление текущих курсов
- Работа с учебной платформой: создание курса, назначение участников на поток обучения, аналитика образовательных метрик
Наши ожидания:
- Знание основ и принципов проектирования обучения (E-learning, педагогический дизайн)
- Базовое понимание IT-терминологии
- Быстрая обучаемость, способность в сжатые сроки усваивать большой объем информации
- Грамотная устная и письменная речь
- Уверенные коммуникативные навыки
Знание систем/программ:
- Опыт работы с Confluence, SCORM редакторами онлайн-курсов
Будет плюсом:
- Есть опыт администрирования LMS (дистанционных платформ обучения)
- Навыки работы с Tilda и Figma
- Насмотренность визуального оформления обучающих материалов
- Любовь к диджитал-культуре, интерес разбираться в новых форматах и инструментах
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса