Менеджер по закупке электронных компонентов

Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Искать компоненты BoM на открытом рынке
- Формировать стоимость BoM
- Оптимизировать стоимость BoM (поиск аналогов, новых поставщиков, каналов логистики, пр)
- Заниматься комплектацией производства (разные локации) необходимыми компонентами
Наши ожидания:
- Знание рынка электронных компонентов (знаете вендоров электронных компонентов, рынка дистрибуторов компонентов, основные правила (срок поставки, склад, LT, возможные замены, пр)
- Опыт как в спотовых, так и в проектных закупках
- Знание английского, придется много общаться (поиск вендоров и дистрибуторов в Азии и пееговоры с ними) как письменно, так и устно
- Знание основ логистики (инкотермс, авиа, жд, морская доставка и т.д.)
- Готовность к командировкам
Будет плюсом:
- Опыт работы со сложными вендорами такими как Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom
- Опыт работы с разработчиками серверного оборудования.
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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