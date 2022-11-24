Back office

Менеджер по закупке электронных компонентов

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Искать компоненты BoM на открытом рынке
  • Формировать стоимость BoM
  • Оптимизировать стоимость BoM (поиск аналогов, новых поставщиков, каналов логистики, пр)
  • Заниматься комплектацией производства (разные локации) необходимыми компонентами

Наши ожидания:

  • Знание рынка электронных компонентов (знаете вендоров электронных компонентов, рынка дистрибуторов компонентов, основные правила (срок поставки, склад, LT, возможные замены, пр)
  • Опыт как в спотовых, так и в проектных закупках
  • Знание английского, придется много общаться (поиск вендоров и дистрибуторов в Азии и пееговоры с ними) как письменно, так и устно
  • Знание основ логистики (инкотермс, авиа, жд, морская доставка и т.д.)
  • Готовность к командировкам

Будет плюсом:

  • Опыт работы со сложными вендорами такими как Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom
  • Опыт работы с разработчиками серверного оборудования.

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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