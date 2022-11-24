Специалист по внутренним коммуникациям

В команде HR отдела открывается вакансия специалиста по внутренним коммуникациям. Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.

Если вакансия вас заинтересовала, то напишите, пожалуйста, сопроводительное письмо. В него стоит включить краткое описание вашего опыта со схожими задачами и ссылку на гуглодок с тестовым заданием.

Задание: посмотреть стиль коммуникации нашей компании в социальных сетях и написать в схожем стиле анонс для внутреннего портала с приглашением сотрудников на Летний корпоратив. Программу можно придумать любую.