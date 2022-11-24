Специалист по внутренним коммуникациям

В команде HR отдела открывается вакансия специалиста по внутренним коммуникациям. Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.
Если вакансия вас заинтересовала, то напишите, пожалуйста, сопроводительное письмо. В него стоит включить краткое описание вашего опыта со схожими задачами и ссылку на гуглодок с тестовым заданием.
Задание: посмотреть стиль коммуникации нашей компании в социальных сетях и написать в схожем стиле анонс для внутреннего портала с приглашением сотрудников на Летний корпоратив. Программу можно придумать любую.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Ведение блока новостей на внутреннем портале компании. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта
- Поддержка спортивных команд: покупка мерча, согласование тренировок, помощь в участии в турнирах. Спорта у нас много: футбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д.
- Организация мероприятий в офисе и на внешних площадках
- Создание анонсов, афиш мероприятий, их размещение в общих офисных зонах
- Поиск зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучение трендов современных IT компаний
- Регулярный осмотр офисов в трех собственных зданиях компании на Цветочной улице, офисов в Невской Дубровке, организация улучшений
- Контроль и помощь в обработке запросов сотрудников в чатах
- Структурирование и актуализация внутренней базы знаний и корпоративной информации
- Составление и проведение опросов команд чтобы узнать их потребности и желания
Наши ожидания:
- Грамотность – ваше все. Вы отлично знаете правила орфографии и пунктуации и точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет
- Вы умеете работать в графических редакторах (Canva, Figma), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне
- Вы любите и умеете писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию
- Внимательность, самостоятельность и ответственность – это тоже про вас
- Вы дружелюбны, проактивны, легко находите общий язык с разными людьми и умеете добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности
- Вы справляетесь с многозадачностью и умело расставляете приоритеты
- У вас критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить
- Вы знаете особенности IT-аудитории, изучаете тенденции и разбираетесь в юморе, понимаете потребности ЦА
- Вы готовы работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram
- Вы имеете опыт работы от 2 лет в направлении внутренних коммуникаций в крупной компании
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 10:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса