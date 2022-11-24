Сети

Сетевой инженер-эксперт в Отдел развития сети

Отдел развития сети занимается разработкой сетевой архитектуры компании, подбором и тестированием сетевого оборудования. Вам к нам, если:

  • Вы хотите и умеете решать задачи от этапа планирования до внедрения в продуктовую сеть
  • Вам нравится находить потенциально узкие места в архитектуре и руководить работой по улучшению
  • Вы следите за новинками рынка сетевого оборудования и ПО для решения сетевых задач и вам нравится пробовать новое на практике
Санкт-Петербург
Гибкий
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Отдел развития сети занимается разработкой сетевой архитектуры компании, подбором и тестированием сетевого оборудования. Вам к нам, если:

  • Вы хотите и умеете решать задачи от этапа планирования до внедрения в продуктовую сеть
  • Вам нравится находить потенциально узкие места в архитектуре и руководить работой по улучшению
  • Вы следите за новинками рынка сетевого оборудования и ПО для решения сетевых задач и вам нравится пробовать новое на практике
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Составление планов по развитию сетевой инфраструктуры
  • Постановка, приоретизация и контроль выполнения задач
  • Анализ актуальности рабочих процессов, работа по их улучшению
  • Координация работы по проектам совместно с коллегами из смежных подразделений
  • Консультация коллег из смежных подразделений, умение вести общение с коллегами на понятном им языке
  • Участие в подборе сетевого оборудования/ПО
  • Участие в организации обучения сотрудников, постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами

Наши ожидания:

  • Знания в области сетевых технологий, опыт работы сетевым инженером
  • Понимание принципов и опыт работы с сетями крупных операторов связи и/или сетей облачных провайдеров
  • Опыт руководства группой сетевых инженеров
  • Умение разбираться в особенностях реализации сетевой архитектуры, понимание преимуществ и недостатков различных сетевых решений
  • Опыт внедрения процедур автоматизации сетевых сервисов
  • Умение ориентироваться в рынке сетевого оборудования и технологий
  • Опыт наставничества, желание помогать коллегам в развитии профессиональных навыков
  • Письменный и устный английский язык

Знание систем/программ:

  • Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP
  • Опыт работы с сетевым оборудованием Huawei, Juniper, Cisco, Arista, H3C, Eltex, Mikrotik и других производителей

Будет плюсом:

  • Опыт ведения проектов по модернизациии сетевой инфраструктуры
  • Понимание принципов противодействия DDoS атакам на сетях операторов связи/ЦОД

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-тидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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