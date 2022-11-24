Сетевой инженер-эксперт в Отдел развития сети

Отдел развития сети занимается разработкой сетевой архитектуры компании, подбором и тестированием сетевого оборудования. Вам к нам, если:
- Вы хотите и умеете решать задачи от этапа планирования до внедрения в продуктовую сеть
- Вам нравится находить потенциально узкие места в архитектуре и руководить работой по улучшению
- Вы следите за новинками рынка сетевого оборудования и ПО для решения сетевых задач и вам нравится пробовать новое на практике
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Составление планов по развитию сетевой инфраструктуры
- Постановка, приоретизация и контроль выполнения задач
- Анализ актуальности рабочих процессов, работа по их улучшению
- Координация работы по проектам совместно с коллегами из смежных подразделений
- Консультация коллег из смежных подразделений, умение вести общение с коллегами на понятном им языке
- Участие в подборе сетевого оборудования/ПО
- Участие в организации обучения сотрудников, постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами
Наши ожидания:
- Знания в области сетевых технологий, опыт работы сетевым инженером
- Понимание принципов и опыт работы с сетями крупных операторов связи и/или сетей облачных провайдеров
- Опыт руководства группой сетевых инженеров
- Умение разбираться в особенностях реализации сетевой архитектуры, понимание преимуществ и недостатков различных сетевых решений
- Опыт внедрения процедур автоматизации сетевых сервисов
- Умение ориентироваться в рынке сетевого оборудования и технологий
- Опыт наставничества, желание помогать коллегам в развитии профессиональных навыков
- Письменный и устный английский язык
Знание систем/программ:
- Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP
- Опыт работы с сетевым оборудованием Huawei, Juniper, Cisco, Arista, H3C, Eltex, Mikrotik и других производителей
Будет плюсом:
- Опыт ведения проектов по модернизациии сетевой инфраструктуры
- Понимание принципов противодействия DDoS атакам на сетях операторов связи/ЦОД
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-тидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
СетиСмотреть все
Ведущий сетевой инженер в Отдел развития сети
Санкт-ПетербургСети
Сетевой инженер в Отдел развития сети
Санкт-Петербург