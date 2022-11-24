Архитектор клиентских решений в отдел специальных проектов и клиентских решений

Команда решает широкий круг разнообразных задач: от проработки вместе с клиентом архитектуры его приложений в наших продуктах до участия в тестировании новых инфраструктурных продуктов (например, интеграция OpenStack + вендорские СХД). Возможность изучить и применить на практике разнообразный стек технологий - от cloud native подхода с контейнерами и кубернетесами до миграции с Windows и энтерпрайз-решений на Linux и опенсорс. Прокачка не только хард, но и софт скиллов - общение с разработчиками и администраторами клиентов, погружение в архитектуру клиентских решений и самые разнообразные клиенты - от крупных корпораций до ML-стартапов. Никакого формализма и бюрократии - конечно, до полной "бирюзовости" мы еще не дошли, но стремимся :)
На этой позиции вам предстоит:
- Консультировать pre-sale менеджеров и клиентов по технологическим вопросам, связанным с продуктами компании: Выделенными серверами, Облаком, Облачным хранилищем.
- Анализировать и разрабатывать вместе с клиентом архитектуру того ПО клиента, которое он разворачивает в наших продуктах
- Применять на практике разнообразный стек технологий - от cloud native подхода с контейнерами и кубернетесами до миграции с Windows и энтерпрайз-решений на Linux и опенсорс.
- Помогать с эксплуатацией продуктов, которые разрабатываются внутри отдела
- Заниматься миграциями клиента из текущей инфраструктуры в продукты Selectel (помощь в подготовке плана миграции, определение наиболее критических проблем и тд)
- Участвовать во встречах и презентациях, помогать с онбордингом клиента.
Наши ожидания:
- Опыт работы системным администратором / DevOps инженером / архитектором клиентских решений от 2 лет
- Отличное знание операционных систем на базе Linux, минимум на уровне, соответствующему LPIC-2
- Умение писать скрипты и пайплайны на bash, опыт использования sed/awk и умение читать листинги Python кода
- Знание сетевых технологий на уровне экзаменов CCNA
- Знание облачнхе технологий, примерно соответствующее требованиям KCNA
- Опыт работы с Docker, инструментами оркестрации контейнеров типа Kubernetes, Docker Swarm или Apache Mesos
- Опыт работы с git, CI/CD инструментами типа Gitlab, а также опыт мониторинга нагрузок на базе Grafana/Prometheus
- Опыт с Ansible и Terraform
- Знакомство с облаками на базе OpenStack и системами виртуализации на базе VMware и на базе QEMU/KVM
- Опыт работы с серверным оборудованием и технологиями
Знание систем/программ:
Linux, OpenStack, Grafana/Prometheus, OSI, TCP/IP, Docker, Kubernetes, Gitlab, Ansible, Terraform, QEMU/KVM, VMware.
Будет плюсом:
- Знание экосистемы продуктов Microsoft и в особенности Windows Server
- Знакомство с системами хранения данных: вендорскими СХД (типа HPE или NetApp), и знаете, чем отличается SDS (например, CEPH) от такой СХД
- Опыт программирования и разработки на Python - как простых скриптов, так и каких-то приложений любой сложности.
- Опыт работы с российским ПО типа Astra Linux или системами виртуализации
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Системный администратор в Дежурную службу Облака
Санкт-ПетербургСистемное администрирование
Ведущий инженер в команду гибридных систем
Санкт-Петербург / Удаленно