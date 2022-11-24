Архитектор клиентских решений в отдел специальных проектов и клиентских решений

Команда решает широкий круг разнообразных задач: от проработки вместе с клиентом архитектуры его приложений в наших продуктах до участия в тестировании новых инфраструктурных продуктов (например, интеграция OpenStack + вендорские СХД). Возможность изучить и применить на практике разнообразный стек технологий - от cloud native подхода с контейнерами и кубернетесами до миграции с Windows и энтерпрайз-решений на Linux и опенсорс. Прокачка не только хард, но и софт скиллов - общение с разработчиками и администраторами клиентов, погружение в архитектуру клиентских решений и самые разнообразные клиенты - от крупных корпораций до ML-стартапов. Никакого формализма и бюрократии - конечно, до полной "бирюзовости" мы еще не дошли, но стремимся :)