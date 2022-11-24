Ведущий сетевой инженер в Отдел развития сети

Отдел развития сети Selectel занимается разработкой сетевой архитектуры компании, подбором и тестированием сетевого оборудования. Вам к нам, если:
- Вам нравится работать с оборудованием и технологиями, про которые ваши коллеги еще даже не слышали
- Вы умеете копнуть поглубже и раздебажить самую неочевидную проблему на сети
- Вы хотите доводить задачи от идеи до реально рабочего решения, которое безопасно интегрировать в сеть и удобно эксплуатировать
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участие в разработке сетевой архитектуры
- Подбор сетевого оборудования/ПО
- Составление планов тестирования и следование им, сборка тестовых стендов, проверка сетевого оборудования и ПО на соответствие выдвинутым требованиям, диагностика и выявление багов
- Взаимодействие с техническими специалистами вендоров сетевого оборудованию и разработчиками ПО с целью разворачивания тестовых стендов/исправления багов/внедрения нового функционала
- Участие во внедрении успешных наработок в продуктовую сеть
- Поиск неисправностей в комплексных сетевых схемах
- Наставничество, помощь коллегам по сложным кейсам
- Консультация коллег из смежных подразделений, умение вести общение с коллегами на понятном им языке
- Изучение технической документации к оборудованию/ПО, ее адаптация под реальные кейсы
- Постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами (ведение документации, выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)
Наши ожидания:
- Знания в области сетевых технологий, опыт работы сетевым инженером
- Опыт эксплуатации мультивендорных сетей с кол-вом более 2000 устройств
- Понимание принципов и опыт работы с сетями крупных операторов связи
- Понимание принципов и опыт работы с оверлейными сетями
- Понимание архитектурных особенностей сетей облачных провайдеров
- Понимание принципов противодействия DDoS атакам на сетях операторов связи/ЦОД
- Умение выявлять узкие места в сетевой архитектуре, выдвигать предложения по улучшению
- Умение декомпозировать объемную техническую задачу
- Опыт в области внедрения процедур автоматизации
- Умение ориентироваться в рынке сетевого оборудования и технологий
- Письменный и устный английский язык
Знание систем/программ:
- Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP
- Опыт работы с сетевым оборудованием Huawei, Juniper, Cisco, Arista, H3C, Eltex, Mikrotik и других производителей
- Программирование на уровне автоматизации рутинных задач
Будет плюсом:
- Опыт на позиции старшего/ведущего сетевого инженера в крупном операторе связи и/или облачном провайдере
- Опыт администрирования Linux, понимание особенностей работы и ограничений сетевого стека Linux
- Желание и умение программировать
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-тидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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