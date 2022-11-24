Сети

Ведущий сетевой инженер в Отдел развития сети

Отдел развития сети Selectel занимается разработкой сетевой архитектуры компании, подбором и тестированием сетевого оборудования. Вам к нам, если:

  • Вам нравится работать с оборудованием и технологиями, про которые ваши коллеги еще даже не слышали
  • Вы умеете копнуть поглубже и раздебажить самую неочевидную проблему на сети
  • Вы хотите доводить задачи от идеи до реально рабочего решения, которое безопасно интегрировать в сеть и удобно эксплуатировать
Санкт-Петербург
Гибкий
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Отдел развития сети Selectel занимается разработкой сетевой архитектуры компании, подбором и тестированием сетевого оборудования. Вам к нам, если:

  • Вам нравится работать с оборудованием и технологиями, про которые ваши коллеги еще даже не слышали
  • Вы умеете копнуть поглубже и раздебажить самую неочевидную проблему на сети
  • Вы хотите доводить задачи от идеи до реально рабочего решения, которое безопасно интегрировать в сеть и удобно эксплуатировать
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие в разработке сетевой архитектуры
  • Подбор сетевого оборудования/ПО
  • Составление планов тестирования и следование им, сборка тестовых стендов, проверка сетевого оборудования и ПО на соответствие выдвинутым требованиям, диагностика и выявление багов
  • Взаимодействие с техническими специалистами вендоров сетевого оборудованию и разработчиками ПО с целью разворачивания тестовых стендов/исправления багов/внедрения нового функционала
  • Участие во внедрении успешных наработок в продуктовую сеть
  • Поиск неисправностей в комплексных сетевых схемах
  • Наставничество, помощь коллегам по сложным кейсам
  • Консультация коллег из смежных подразделений, умение вести общение с коллегами на понятном им языке
  • Изучение технической документации к оборудованию/ПО, ее адаптация под реальные кейсы
  • Постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами (ведение документации, выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)

Наши ожидания:

  • Знания в области сетевых технологий, опыт работы сетевым инженером
  • Опыт эксплуатации мультивендорных сетей с кол-вом более 2000 устройств
  • Понимание принципов и опыт работы с сетями крупных операторов связи
  • Понимание принципов и опыт работы с оверлейными сетями
  • Понимание архитектурных особенностей сетей облачных провайдеров
  • Понимание принципов противодействия DDoS атакам на сетях операторов связи/ЦОД
  • Умение выявлять узкие места в сетевой архитектуре, выдвигать предложения по улучшению
  • Умение декомпозировать объемную техническую задачу
  • Опыт в области внедрения процедур автоматизации
  • Умение ориентироваться в рынке сетевого оборудования и технологий
  • Письменный и устный английский язык

Знание систем/программ:

  • Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP
  • Опыт работы с сетевым оборудованием Huawei, Juniper, Cisco, Arista, H3C, Eltex, Mikrotik и других производителей
  • Программирование на уровне автоматизации рутинных задач

Будет плюсом:

  • Опыт на позиции старшего/ведущего сетевого инженера в крупном операторе связи и/или облачном провайдере
  • Опыт администрирования Linux, понимание особенностей работы и ограничений сетевого стека Linux
  • Желание и умение программировать

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-тидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (с 9-00 до 12:00), гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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