UX

Проектировщик интерфейсов в команду разработки внутренних сервисов Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем UX проектировщика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Сейчас мы ищем проектировщика в команду Internal, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внутренних пользователей.

Почему в нашей команде круто:

- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России

- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем UX проектировщика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Сейчас мы ищем проектировщика в команду Internal, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внутренних пользователей.

Почему в нашей команде круто:

- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России

- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектировать пользовательские интерфейсы, презентовать и защищать свои решения
  • Анализировать результаты своей работы и предлагать улучшения в продукте
  • Совместно с PM формулировать продуктовые и интерфейсные гипотезы
  • Тесно взаимодействовать с командой разработки
  • Проводить качественные и количественные исследования
  • Собирать и анализировать функциональные требования
  • Формировать метрики успешности и отслеживать их
  • Работать с внутренними и внешними пользователями
  • Описывать user story, user flow, готовить спецификации
  • Взаимодействовать с дизайн гильдией, развивать дизайн систему
  • Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, синхронизировать свою работу с другими дизайнерами и командами разработки

Наши ожидания:

  • У вас есть опыт работы от трех лет в роли проектировщика интерфейсов со схожими задачами
  • Умеете или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования
  • Владеете навыком задавать вопросы и анализировать информацию
  • Умеете находить баланс между потребностями пользователей, целями бизнеса и техническими ограничениями
  • Находите компромиссы, умеете разрешать противоречия и принимать обратную связь
  • Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
  • Проактивны, умеете работать в команде, стремитесь улучшить пользовательский опыт и готовы брать ответственность за результаты своей работы
  • У вас есть опыт работы в Figma, Jira, Miro

Будет плюсом:

  • Опыт работы UX проектировщиком для технических продуктов(хостинги, BI системы, IoT и тп) или для личных кабинетов b2b продуктов
  • Опыт работы с платформенным техническим продуктом, имеющим внутренних заказчиков в компании
  • Опыт проектирования компонентов дизайн системы для использования другими командами

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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