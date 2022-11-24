Проектировщик интерфейсов в команду разработки внутренних сервисов Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем UX проектировщика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.

Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.

Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.

Вместе с командой разработки вы будете проектировать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.

Сейчас мы ищем проектировщика в команду Internal, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внутренних пользователей.

Почему в нашей команде круто:

- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России

- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса

- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям