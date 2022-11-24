Проектировщик интерфейсов в команду разработки внутренних сервисов Выделенных серверов

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Мы ищем UX проектировщика для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу.
Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
Вместе с командой разработки вы будете проектировать новые фичи, принимать участие над созданием единой экосистемы пользовательского опыта.
Сейчас мы ищем проектировщика в команду Internal, задача которой, создавать удобные и функциональные инструменты для внутренних пользователей.
Почему в нашей команде круто:
- Вы будете принимать участие в разработке крупного Bare Metal продукта в России
- Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
- Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе и хорошим решениям
На этой позиции вам предстоит:
- Проектировать пользовательские интерфейсы, презентовать и защищать свои решения
- Анализировать результаты своей работы и предлагать улучшения в продукте
- Совместно с PM формулировать продуктовые и интерфейсные гипотезы
- Тесно взаимодействовать с командой разработки
- Проводить качественные и количественные исследования
- Собирать и анализировать функциональные требования
- Формировать метрики успешности и отслеживать их
- Работать с внутренними и внешними пользователями
- Описывать user story, user flow, готовить спецификации
- Взаимодействовать с дизайн гильдией, развивать дизайн систему
- Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, синхронизировать свою работу с другими дизайнерами и командами разработки
Наши ожидания:
- У вас есть опыт работы от трех лет в роли проектировщика интерфейсов со схожими задачами
- Умеете или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования
- Владеете навыком задавать вопросы и анализировать информацию
- Умеете находить баланс между потребностями пользователей, целями бизнеса и техническими ограничениями
- Находите компромиссы, умеете разрешать противоречия и принимать обратную связь
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
- Проактивны, умеете работать в команде, стремитесь улучшить пользовательский опыт и готовы брать ответственность за результаты своей работы
- У вас есть опыт работы в Figma, Jira, Miro
Будет плюсом:
- Опыт работы UX проектировщиком для технических продуктов(хостинги, BI системы, IoT и тп) или для личных кабинетов b2b продуктов
- Опыт работы с платформенным техническим продуктом, имеющим внутренних заказчиков в компании
- Опыт проектирования компонентов дизайн системы для использования другими командами
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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