Инженер систем ОВиК

Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Проводить анализ причин выявленных неисправностей в работе оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем теплоснабжения и отопления здания
- Производить ежедневный обход оборудования системы вентиляции и кондиционирования, проверять техническое состояния оборудования
- Выполнять небольшие монтажные работы, ремонтно-восстановительные, пусконаладочные и планово-предупредительные работы при возникновении необходимости
- Анализировать случаи отказов и нарушений в работе систем и оборудования, принимать меры по ликвидации отказов, а также по их предупреждению
- Организовывать техническую эксплуатацию вентиляционных систем, установок кондиционирования воздуха, систем теплоснабжения и отопления здания
- Проводить эксплуатацию оборудования в соответствии с положениями
- Осуществление контроля работ за подрядными сервисными службами, приемка выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонтных работ, оформление актов сдачи-приемки работ
- Проводить инструктажи по правильной эксплуатации оборудования сотрудникам компании
Наши ожидания:
- Наличие высшего профильного образования по системам кондиционирования воздуха, вентиляции
- Опыт работы не менее 5 лет в сфере вентиляции (производительность от 5000 м3/час до 90000 м3/час), систем кондиционирования (бытовые системы, канальные, прецизионные кондиционеры шкафного типа как на фреоне так и на воде), отопления, теплоснабжения
- Опыт работы с специализированным инструментом (рсходомер, анемоментр, тепловизор, мультиметр, мегаомметр и тд)
- Опыт в пайке медных труб, принципы безопасной и правильной пайки
- Опыт в пайке ППР труб
- Умение читать электрические схемы
- Наличие группы по электробезопасности не ниже 3 до 1000В
- Опыт по ремонту систем кондиционирования и вентиляции
Будет плюсом:
- Опыт работы по ремонту электроники, плат управления
- Опыт в эксплуатации адиабатических систем
- Опыт в эксплуатации АБХМ
- Опыт в эксплуатации газового оборудования
- Знание английского языка (умение читать литературу)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы с 9.30 до 18.30
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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