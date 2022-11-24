Эксплуатация дата-центра

Инженер систем ОВиК

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Проводить анализ причин выявленных неисправностей в работе оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, систем теплоснабжения и отопления здания
  • Производить ежедневный обход оборудования системы вентиляции и кондиционирования, проверять техническое состояния оборудования
  • Выполнять небольшие монтажные работы, ремонтно-восстановительные, пусконаладочные и планово-предупредительные работы при возникновении необходимости
  • Анализировать случаи отказов и нарушений в работе систем и оборудования, принимать меры по ликвидации отказов, а также по их предупреждению
  • Организовывать техническую эксплуатацию вентиляционных систем, установок кондиционирования воздуха, систем теплоснабжения и отопления здания
  • Проводить эксплуатацию оборудования в соответствии с положениями
  • Осуществление контроля работ за подрядными сервисными службами, приемка выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонтных работ, оформление актов сдачи-приемки работ
  • Проводить инструктажи по правильной эксплуатации оборудования сотрудникам компании

Наши ожидания:

  • Наличие высшего профильного образования по системам кондиционирования воздуха, вентиляции
  • Опыт работы не менее 5 лет в сфере вентиляции (производительность от 5000 м3/час до 90000 м3/час), систем кондиционирования (бытовые системы, канальные, прецизионные кондиционеры шкафного типа как на фреоне так и на воде), отопления, теплоснабжения
  • Опыт работы с специализированным инструментом (рсходомер, анемоментр, тепловизор, мультиметр, мегаомметр и тд)
  • Опыт в пайке медных труб, принципы безопасной и правильной пайки
  • Опыт в пайке ППР труб
  • Умение читать электрические схемы
  • Наличие группы по электробезопасности не ниже 3 до 1000В
  • Опыт по ремонту систем кондиционирования и вентиляции

Будет плюсом:

  • Опыт работы по ремонту электроники, плат управления
  • Опыт в эксплуатации адиабатических систем
  • Опыт в эксплуатации АБХМ
  • Опыт в эксплуатации газового оборудования
  • Знание английского языка (умение читать литературу)

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы с 9.30 до 18.30
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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