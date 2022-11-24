TL команды Общие сервисы

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Общих Сервисов отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang. Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужны других команд Облака и писать новые, при необходимости.