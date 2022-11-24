Backend-разработка

TL команды Общие сервисы

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.
Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Общих Сервисов отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang. Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужны других команд Облака и писать новые, при необходимости.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.
Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Общих Сервисов отвечает за ряд платформенных сервисов , обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang. Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужны других команд Облака и писать новые, при необходимости.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Управлять людьми: 1-1, мотивация и составление PDP, процесс Perf review
  • Управлять командой: найм, onboarding, повышение, увольнение
  • Заниматься разработкой, дизайном архитектуры, Code Review, развитием инженерной культуры в команде
  • Плотно работать с PO, осуществлять межкомандные коммуникации, ориентироваться в  бизнес-метриках
  • Заниматься целеполаганием и долгосрочным планированием: постановкой квартальных целей команды + Roadmap, постановкой целей спринта
  • Управлять процессами: Scrum Master, системно работать с тех долгом и багами

Наши ожидания:

  • Опыт разработки на Python от трех лет
  • Хорошие навыки построения архитектуры сложных систем
  • Опыт построения CI/CD: Ansible/Puppet/Gitlab CI или продвинутый пользователь (docker, jenkins)
  • Опыт на позиции руководителя не менее 2-х лет:
  • Управление кроссфункциональными командами
  • Реальный опыт построения процессов в команде: Scrum/Kanba
  • Опыт найма сотрудников в команду
  • Опыт развития сотрудников их их повышения
  • Управление ФОТ

Будет плюсом:

  • Большим плюсом будет опыт с Openstack, Cinder, Glance, Nova
  • Опыт работы в платформенной команде и опыт взаимодействия с другими командами и создание платформенных решений под их нужны.

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Python-разработчик в команду Compute

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка

Team Lead в команду Сетей облака

Санкт-Петербург / Удаленно

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.