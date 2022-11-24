Ведущий разработчик 1С

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Заниматься текущей поддержкой типовых конфигураций 1С: Предприятие, ЗУП
- Участвовать в разработке новых конфигураций и доработок к текущим
- Обеспечивать бесперебойную и отказоустойчивую работу приложений 1С
- Проводить интеграцию между различными информационными системами компании
- Администрировать сервера и базы данных
- Обеспечивать поддержку внутренних пользователей, устранять инциденты в работе 1С
- Обеспечивать информационную безопасность приложений 1С
- Настраивать обмен данными с другими системами
- Проводить ревью технических заданий и кода младших разработчиков
- Участвовать в построении плана задач отдела
- Работать с командой разработчиков и аналитиков
- Вести учет проведенной работы в тикет – системе
Наши ожидания:
- Отличное знание языка программирования 1С и встроенного языка запросов
- Знание типовых конфигураций (ЗУП, Предприятие)
- Опыт написания обменов посредством HTTP, web сервисов, FTP
- Опыт работы с расширениями и с оптимизацией запросов
- Знание СКД, КД, БСП, XDTO
- Опыт работы с хранилищем конфигурации 1С
- Понимание принципов бухгалтерского, кадрового и складского учета
- Аккуратность в документации проведенной работы в тикет – системе: своевременная обратная связь с внутренними заказчиками, обновление сроков выполнения и прогресса по задаче, документация реализованного решения
- Умение работать в режиме многозадачности и придерживаться согласованного таск-листа отдела
- Способность самостоятельно оценить новую задачу по уровню ее приоритетности
- Развитые коммуникативные навыки: взаимодействия с системным аналитиком, разработчиками в отделе, а также с сотрудниками других подразделений
- Проявление инициативы и интереса к самостоятельному анализу работы приложений 1С, а также активное участие в новых разработках, предложение новых идей и их реализация
Знание систем/программ:
1 C - типовые конфигурации (ЗУП, Предприятие) Желательно: ЭДО Диадок JIRA HR - Link
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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