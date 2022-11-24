Backend-разработка

Ведущий разработчик 1С

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Заниматься текущей поддержкой типовых конфигураций 1С: Предприятие, ЗУП
  • Участвовать в разработке новых конфигураций и доработок к текущим
  • Обеспечивать бесперебойную и отказоустойчивую работу приложений 1С
  • Проводить интеграцию между различными информационными системами компании
  • Администрировать сервера и базы данных
  • Обеспечивать поддержку внутренних пользователей, устранять инциденты в работе 1С
  • Обеспечивать информационную безопасность приложений 1С
  • Настраивать обмен данными с другими системами
  • Проводить ревью технических заданий и кода младших разработчиков
  • Участвовать в построении плана задач отдела
  • Работать с командой разработчиков и аналитиков
  • Вести учет проведенной работы в тикет – системе

Наши ожидания:

  • Отличное знание языка программирования 1С и встроенного языка запросов
  • Знание типовых конфигураций (ЗУП, Предприятие)
  • Опыт написания обменов посредством HTTP, web сервисов, FTP
  • Опыт работы с расширениями и с оптимизацией запросов
  • Знание СКД, КД, БСП, XDTO
  • Опыт работы с хранилищем конфигурации 1С
  • Понимание принципов бухгалтерского, кадрового и складского учета
  • Аккуратность в документации проведенной работы в тикет – системе: своевременная обратная связь с внутренними заказчиками, обновление сроков выполнения и прогресса по задаче, документация реализованного решения
  • Умение работать в режиме многозадачности и придерживаться согласованного таск-листа отдела
  • Способность самостоятельно оценить новую задачу по уровню ее приоритетности
  • Развитые коммуникативные навыки: взаимодействия с системным аналитиком, разработчиками в отделе, а также с сотрудниками других подразделений
  • Проявление инициативы и интереса к самостоятельному анализу работы приложений 1С, а также активное участие в новых разработках, предложение новых идей и их реализация

Знание систем/программ:

1 C - типовые конфигурации (ЗУП, Предприятие) Желательно: ЭДО Диадок JIRA HR - Link

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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