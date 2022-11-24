Golang-разработчик

Мы в поисках Golang-разработчика, который вместе с командой будет работать над отказоустойчивым облачным PaaS-продуктом для запуска контейнеризированных приложений!
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать высоконагруженные сервисы на Golang
- Развивать PaaS-продукт и участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации
- Участвовать в архитектурном проектировании решений
- Писать unit-тесты для продукта
- Использовать CI/CD-практики
- Проводить код-ревью коллег
Наши ожидания:
- Опыт коммерческой разработки на Golang
- Знание SQL, опыт работы с реляционными базами данных
- Опыт работы с микросервисной архитектурой
- Понимание, как работает HTTP/gRPC
- Опыт разработки высоконагруженных сервисов
Будет плюсом:
- Собственные opensource проекты или участие в opensource проектах в любой роли
- Опыт работы с OpenStack
- Опыт работы с Jira, Gitlab, Sentry
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD
- Понимание принципов работы современных IAM-систем
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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