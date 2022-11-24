HR

Специалист по организации обучения

У нас в команде развивается Корпоративный центр обучения. Нас пока немного, но планы грандиозные.

Мы ищем специалиста по организации обучения, который будет с удовольствием договариваться с провайдерами, внимательно вести документы и очаровывать сотрудников своей заботой.

Санкт-Петербург
Гибкий
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У нас в команде развивается Корпоративный центр обучения. Нас пока немного, но планы грандиозные.

Мы ищем специалиста по организации обучения, который будет с удовольствием договариваться с провайдерами, внимательно вести документы и очаровывать сотрудников своей заботой.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Помогать сотрудникам с организацией обучения (регистрировать на курсы и конференции, проверять договоры и обсуждать лучшие условия с поставщиками, приглашать тренеров)
  • Организовывать корпоративное обучение английскому и испанскому: администрировать группы, оперативно отрабатывать любые изменения в расписании и запросы студентов, работать со школами и преподавателями
  • Работать с внутренней LMS (Teachbase): создавать и редактировать курсы, отслеживать их прохождение
  • Курировать проект психологической помощи для сотрудников: работать с поставщиком, документами, помогать коллегам при сложностях с использованием системы
  • Организовывать регулярные книжные клубы
  • Помогать коллегам в отделе с другими HR проектами

Наши ожидания:

По части опыта:

  • Понимание документооборота в сфере обучения (договоры, счета, акты и прочее)
  • Опыт организации обучений, конференций и других мероприятий (обязательно)
  • Готовность обсуждать условия, предлагаемые провайдерами
  • Гибкость и вариативность в поиске решений для организации обучения
  • Знание топовых провайдеров обучения в сфере IT
  • Базовые навыки работы с LMS и верстки курсов в Tilda и iSpring
  • Знание основ педагогического дизайна и форматов e-learning
  • Техническая грамотность (Google почта, таблицы и документы, Miro, Jira, Confluence)

И чтобы человек был хороший:

  • Ориентация на результат и ответственность
  • Любовь к людям и желание помогать
  • Забота о внутренних клиентах ❤️
  • Внимание к деталям
  • Умение быстро адаптироваться к изменениям

Будет плюсом:

  • Английский язык на уровне, достаточном для общения с иностранными организаторами конференций и преподавателями-носителями
  • Владение IT-терминологией и понимание основных IT-технологий
  • Хорошее чувство юмора и знание мемчиков

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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