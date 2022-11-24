Специалист по организации обучения

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У нас в команде развивается Корпоративный центр обучения. Нас пока немного, но планы грандиозные.
Мы ищем специалиста по организации обучения, который будет с удовольствием договариваться с провайдерами, внимательно вести документы и очаровывать сотрудников своей заботой.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Помогать сотрудникам с организацией обучения (регистрировать на курсы и конференции, проверять договоры и обсуждать лучшие условия с поставщиками, приглашать тренеров)
- Организовывать корпоративное обучение английскому и испанскому: администрировать группы, оперативно отрабатывать любые изменения в расписании и запросы студентов, работать со школами и преподавателями
- Работать с внутренней LMS (Teachbase): создавать и редактировать курсы, отслеживать их прохождение
- Курировать проект психологической помощи для сотрудников: работать с поставщиком, документами, помогать коллегам при сложностях с использованием системы
- Организовывать регулярные книжные клубы
- Помогать коллегам в отделе с другими HR проектами
Наши ожидания:
По части опыта:
- Понимание документооборота в сфере обучения (договоры, счета, акты и прочее)
- Опыт организации обучений, конференций и других мероприятий (обязательно)
- Готовность обсуждать условия, предлагаемые провайдерами
- Гибкость и вариативность в поиске решений для организации обучения
- Знание топовых провайдеров обучения в сфере IT
- Базовые навыки работы с LMS и верстки курсов в Tilda и iSpring
- Знание основ педагогического дизайна и форматов e-learning
- Техническая грамотность (Google почта, таблицы и документы, Miro, Jira, Confluence)
И чтобы человек был хороший:
- Ориентация на результат и ответственность
- Любовь к людям и желание помогать
- Забота о внутренних клиентах ❤️
- Внимание к деталям
- Умение быстро адаптироваться к изменениям
Будет плюсом:
- Английский язык на уровне, достаточном для общения с иностранными организаторами конференций и преподавателями-носителями
- Владение IT-терминологией и понимание основных IT-технологий
- Хорошее чувство юмора и знание мемчиков
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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