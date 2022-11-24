Специалист по организации обучения

У нас в команде развивается Корпоративный центр обучения. Нас пока немного, но планы грандиозные.

Мы ищем специалиста по организации обучения, который будет с удовольствием договариваться с провайдерами, внимательно вести документы и очаровывать сотрудников своей заботой.