Финансы и юриспруденция

Практикант в группу первичной документации

Мы приглашаем Практиканта в Группу первичной документации, где вы сможете получить навыки по основам бухгалтерского учета в работе с поставщиками

Санкт-Петербург
Практика
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Мы приглашаем Практиканта в Группу первичной документации, где вы сможете получить навыки по основам бухгалтерского учета в работе с поставщиками

Санкт-Петербург
Практика

На этой позиции вам предстоит:

  • Проверка и контроль поступления/отправки первичной документации
  • Копирование, сканирование, подшивка документов
  • Систематизация и архивирование документов
  • Работа с документами в системе 1С 8.3, ЭДО Диадок и Jira (проверка поступления документов, корректности их заполнения)
  • Отправка запросов клиентам на предоставление документов

Наши ожидания:

  • Вы студент последних курсов направления экономика/финансы/бухгалтерский учет/аудит/прочие смежные специальности
  • Понимаете основы бухгалтерского учета и проявляете искренний интерес к данной области
  • Обладаете общим пониманием в области анализа хозяйственной деятельности и бухгалтерского/финансового учета
  • Знаете основы делопроизводства и архивного дела
  • Знаете Microsoft Office (Word, Excel), 1С Бухгалтерия

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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