Маркетинг и PR

Руководитель отдела бренд-медиа

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Ищем руководителя отдела бренд-медиа в команду маркетинга, чтобы разрабатывать и воплощать стратегию бренда для увеличения узнаваемости Selectel и повышать лояльность среди целевой аудитории компании. В этой роли еще предстоит управлять командой. 

Пожалуйста, приложите вместе с откликом портфолио. Хочется увидеть реализованные вами маркетинговые проекты с описанием, конкретными целями и полученными результатами.

  • Работать с командой: помогать формулировать и достигать общие цели, следить за качеством и сроками выполнения задач, мотивировать, развивать и обучать сотрудников. Структурно под вами 3 команды – команда технического контента, коммерческих текстов и influence-маркетинга
  • Создавать и реализовывать бренд-стратегию для роста узнаваемости Selectel, лидогенерациии повышения лояльности среди целевой аудитории компании
  • Работать в тесной связке с другими командами внутри маркетинга и не только, организовывать кросс-функциональные команды для работы над омниканальными кампаниями (например, с командой дизайна, продуктовыми маркетологами, аналитиками)
  • Инициировать и контролировать создание брендового контента во всех каналах коммуникации Selectel — как в собственных, так и в платных: социальные сети, PR, спецпроекты, интеграции на YouTube и подкастах, сайт Selectel и других
  • Анализировать целевую аудиторию бренда, тренды рынка и усиливать маркетинговые коммуникации на основе полученных инсайтов
  • Проводить анализ собственных и платных каналов на предмет конкурентоспособности и экономической рентабельности, проверять и оценивать гипотезы роста

Наши ожидания:

  • Опыт в маркетинге IT-продуктов
  • Опыт в Influence и/или контент-маркетинге
  • Опыт в командном менеджменте
  • Опыт ведения переговоров
  • Системный подход к работе и аналитическая аргументация своей позиции

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.