Руководитель отдела бренд-медиа

Посмотреть
Записали новое видео о компании! Посмотрите?
Санкт-Петербург
Гибкий
Ищем руководителя отдела бренд-медиа в команду маркетинга, чтобы разрабатывать и воплощать стратегию бренда для увеличения узнаваемости Selectel и повышать лояльность среди целевой аудитории компании. В этой роли еще предстоит управлять командой.
Пожалуйста, приложите вместе с откликом портфолио. Хочется увидеть реализованные вами маркетинговые проекты с описанием, конкретными целями и полученными результатами.
- Работать с командой: помогать формулировать и достигать общие цели, следить за качеством и сроками выполнения задач, мотивировать, развивать и обучать сотрудников. Структурно под вами 3 команды – команда технического контента, коммерческих текстов и influence-маркетинга
- Создавать и реализовывать бренд-стратегию для роста узнаваемости Selectel, лидогенерациии повышения лояльности среди целевой аудитории компании
- Работать в тесной связке с другими командами внутри маркетинга и не только, организовывать кросс-функциональные команды для работы над омниканальными кампаниями (например, с командой дизайна, продуктовыми маркетологами, аналитиками)
- Инициировать и контролировать создание брендового контента во всех каналах коммуникации Selectel — как в собственных, так и в платных: социальные сети, PR, спецпроекты, интеграции на YouTube и подкастах, сайт Selectel и других
- Анализировать целевую аудиторию бренда, тренды рынка и усиливать маркетинговые коммуникации на основе полученных инсайтов
- Проводить анализ собственных и платных каналов на предмет конкурентоспособности и экономической рентабельности, проверять и оценивать гипотезы роста
Наши ожидания:
- Опыт в маркетинге IT-продуктов
- Опыт в Influence и/или контент-маркетинге
- Опыт в командном менеджменте
- Опыт ведения переговоров
- Системный подход к работе и аналитическая аргументация своей позиции
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Смотреть все