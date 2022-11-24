Старший сетевой инженер

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участие в обслуживание сетевой архитектуры
- Участие в проектах по модернизации сетевой инфраструктуры
- Разработка и внедрение решений повышающих безопасность в сети.
- Разработка, ведение и своевременная актуализация технической документации и регламентов
- Внесение и реализация предложений по возможностям улучшения архитектур в сетевой инфраструктуре
- Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и других)
- Участие в плановых и аварийных работах на сети различной сложности
- Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Arista, Juniper, Huawei, H3C и других)
Наши ожидания:
- Опыт в области проектирования, построения, эксплуатации и модернизации сети передачи данных
- Уметь проводить сложные технические работы на сети
- Понимание принципов построения отказоустойчивых сетей
- Иметь уровень знаний, эквивалентный CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
- Понимать принципы работы и архитектуру систем виртуализации
- Иметь опыт работы с системами мониторинга
- Иметь опыт в области защиты сетевого оборудования и противодействия сетевым угрозам
Будет плюсом:
- Опыт скриптового программирования начального уровня
- Опыт работы с БД RIPE от 1-го года
- Высшее профильное образование
- Сертификаты сетевых вендоров
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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