Сети

Старший сетевой инженер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участие в обслуживание сетевой архитектуры
  • Участие в проектах по модернизации сетевой инфраструктуры
  • Разработка и внедрение решений повышающих безопасность в сети.
  • Разработка, ведение и своевременная актуализация технической документации и регламентов
  • Внесение и реализация предложений по возможностям улучшения архитектур в сетевой инфраструктуре
  • Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и других)
  • Участие в плановых и аварийных работах на сети различной сложности
  • Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Arista, Juniper, Huawei, H3C и других)

Наши ожидания:

  • Опыт в области проектирования, построения, эксплуатации и модернизации сети передачи данных
  • Уметь проводить сложные технические работы на сети
  • Понимание принципов построения отказоустойчивых сетей
  • Иметь уровень знаний, эквивалентный CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
  • Понимать принципы работы и архитектуру систем виртуализации
  • Иметь опыт работы с системами мониторинга
  • Иметь опыт в области защиты сетевого оборудования и противодействия сетевым угрозам

Будет плюсом:

  • Опыт скриптового программирования начального уровня
  • Опыт работы с БД RIPE от 1-го года
  • Высшее профильное образование
  • Сертификаты сетевых вендоров

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата 
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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