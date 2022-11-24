Python-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

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