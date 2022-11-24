Python-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

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Мы в поисках Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.
Почему у нас классно работать
- Мы создаем с нуля много новых сервисов и стараемся использовать современные технологии и практики разработки, у нас почти нет легаси =)
- Мы открыты к новым идеям и решениям, поэтому у тебя будет возможность привносить что-то свое и влиять на продукт
- У тебя будет возможность быстро получать фидбек от пользователей и чувствовать свой вклад в общее дело
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать сервис учета действий клиентов
- Проектировать и развивать функционал системы уведомлений для клиентов
- Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
- Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
- Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)
Наши ожидания:
- Опыт коммерческой разработки на Python >3.5
- Опыт продуктовой разработки с учетом постоянно обновляющихся требований
- Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
- Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest, Factory Boy/Mixer
- Опыт использования RabbitMQ, Celery/Dramatiq
- Опыт использования SQLAlchemy
- Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, Marshmallow, Apispec)
- Опыт работы с ОС семейства Linux
- Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
Будет плюсом:
- Понимание Dependency Injection и как его применять
- Опыт использования Docker
- Знание других языков программирования (Go, PHP)
- Опыт разработки корпоративных порталов
- Участие в Open Source проектах
- Умение принимать обратную связь
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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