Backend-разработка

Python-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Мы в поисках Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Почему у нас классно работать

  • Мы создаем с нуля много новых сервисов и стараемся использовать современные технологии и практики разработки, у нас почти нет легаси =)
  • Мы открыты к новым идеям и решениям, поэтому у тебя будет возможность привносить что-то свое и влиять на продукт
  • У тебя будет возможность быстро получать фидбек от пользователей и чувствовать свой вклад в общее дело
Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Почему у нас классно работать

  • Мы создаем с нуля много новых сервисов и стараемся использовать современные технологии и практики разработки, у нас почти нет легаси =)
  • Мы открыты к новым идеям и решениям, поэтому у тебя будет возможность привносить что-то свое и влиять на продукт
  • У тебя будет возможность быстро получать фидбек от пользователей и чувствовать свой вклад в общее дело
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать сервис учета действий клиентов
  • Проектировать и развивать функционал системы уведомлений для клиентов
  • Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
  • Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
  • Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)

Наши ожидания:

  • Опыт коммерческой разработки на Python >3.5
  • Опыт продуктовой разработки с учетом постоянно обновляющихся требований
  • Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
  • Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest, Factory Boy/Mixer
  • Опыт использования RabbitMQ, Celery/Dramatiq
  • Опыт использования SQLAlchemy
  • Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, Marshmallow, Apispec)
  • Опыт работы с ОС семейства Linux
  • Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода

Будет плюсом:

  • Понимание Dependency Injection и как его применять
  • Опыт использования Docker
  • Знание других языков программирования (Go, PHP)
  • Опыт разработки корпоративных порталов
  • Участие в Open Source проектах
  • Умение принимать обратную связь

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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